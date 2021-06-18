Aşı sırası işkenceye dönüştü!

KKTC’de koronavirüs vakalarının önlenmesi için aşılama programı bugün işkenceye dönüştü..

Öğle saatlerinden itibaren aşı olmak için Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi önüne gelen yüzlerce kişi kuyruk oluşturdu.

Hem öğretmenler hem de aşı sırası gelen yüzlerce vatandaş Johnson&Johnson aşısı olmak için saatlerce sıra bekledi.

Ayaktan Tanı Merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar sosyal mesafeye de uymadı.

Aşı sırasında bazı kişilerin “özel izinli” oldukları iddiası ile öne geçmek istemeleri gerginliğe neden oldu. Öğretmenler ve güvenlik arasında tartışma çıktı.

Haber Kıbrıs’a konuşan bir öğretmen yaşananları şöyle anlattı:

“Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde öğretmenler aşı sıralarında beklerken 13 kişi başhekimlikten özel izinli olduklarını söyleyerek sıra numarası almadan öne geçtiler. Güvenlik görevlisi ise bu arada öğretmenlere bağırarak onları dışarı çıkardı. Bu kişiler öğretmen olmadığı gibi konuşmalarından vatandaş dahi olmadıkları anlaşılıyordu. Güvenlik görevlileri bize bağırarak karşılarında çocuk varmış gibi koskoca öğretmen insanları dışarıya çıkardı. Aşı olmadığımız için aylardır yüz yüze eğitim veremedik ve sıramız geldiğinde de bu şekilde davranılması bu ülkede öğretmene verilen değeri göstermiş oldu. Yapılan adaletsizlik canımızı sıktı.”

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18/06/2021 17:14