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Aşı tablosu güncellendi

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07/01/2022

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Aşı tablosu güncellendi

Bulaşıcı Hastalıklar Aşı Komitesi tarafından “Aşı tablosu” yeniden güncellendi.

65 yaş üstüne 5’inci doz aşılar açıldı. İlk doz aşılarını Sinovac olan 65 yaş üzerine, 4’üncü dozdan 3 ay sonra yeniden Biontech aşı önerildi.

Aşıları tamamlanmadan veya hiç aşı olmadan Covid 19 hastalığını geçirmiş kişilerin negatifleşme tarihlerinden 1 ay sonra aşılanmaya başlamaları istendi.

Hastalanmadan 2 doz Sinovac, Astra Zeneca, Moderna, Biontech ve 1 doz Johnson and Johnson aşısı olanlara negatifleştikten 3 ay sonra Biontech aşısı olmaları önerildi.

Sinovac ve Johnson and Johnson aşısının 3’ncü dozunda olanların ise 4’ncü dozun 3 ay sonra biontech olarak yaptırmaları istendi.

07/01/2022 13:57
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