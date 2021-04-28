Aşı tedarik davası başladı

Avrupa Birliği'nin yeni tip corona virüs aşısı tedarikindeki gecikmeler nedeniyle ilaç şirketi AstraZeneca'ya karşı açtığı davanın ilk duruşması gerçekleştirildi.

Brüksel Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki davaya AB Komisyonu ve AstraZeneca avukatları katıldı.



Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme, bir sonraki duruşmanın 26 Mayıs'ta yapılmasına karar verdi.



Duruşmanın ardından basına açıklamalarda bulunan AstraZeneca avukatı Hakim Boularbah, firmanın, AB Komisyonunun Covid-19 aşı anlaşmasıyla ilgili hukuki süreç başlatma kararından derin üzüntü duyduğunu ifade etti.



Boularbah, söz konusu anlaşmazlığı mümkün olan en kısa sürede çözmeyi umduklarını belirtti.



AB Komisyonu Sözcüsü Stefan de Keersmaecker de günlük basın toplantısında, "Sözleşmeye uygun biçimde yeterince dozun hızlı biçimde sağlanmasını istiyoruz" dedi.

"HAKKIMIZ OLAN DOZLARI İSTİYORUZ"



Bir sonraki duruşmanın 26 Mayıs'ta yapılacağına işaret eden Keersmaecker, "Amacımız hakkımız olduğuna inandığımız dozların sağlanması" ifadesini kullandı.



AB'nin AstraZeneca ile yaptığı anlaşmada 300 milyon doz aşı sağlanması ve talep edilmesi halinde 100 milyon ilave dozluk alım opsiyonu yer alıyordu.



AB, yılın ilk çeyreğinde 120 milyon doz aşı beklerken, şirket sadece 30 milyon doz sağlayabilmişti. İkinci çeyrekte ise AB tarafı 180 milyon doz bekliyordu ancak firma, bu dönemde 70 milyon doz sağlayabileceğini açıklamıştı.



AB Komisyonu, AstraZeneca'nın İngiltere'deki tesislerinde üretilen aşıları da AB ülkelerine göndermesi gerektiğini iddia ediyor.



Firma, buna sıcak yaklaşmazken, AB'ye somut biçimde tedarik miktarı ve tarih taahhüt etmediklerini savunuyor.

AB YAZ SONUNA KADAR YETİŞKİNLERİN YÜZDE 70'İNİ AŞILAMAYI HEDEFLİYOR

AB, yaz sonuna kadar yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanmasını hedefliyor ve bu amaçla aşı tedarikini hızlandırmaya çalışıyor.



450 milyon nüfuslu AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson & Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon ve Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.



Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şu ana kadar AB ülkelerinde 4 aşının kullanımına onay verdi. Bunlar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmaları tarafından üretilen aşıları kapsıyor.

Bu habere tepkiniz:



28/04/2021 16:33