Aşı tedarik kampanyasına bir destek de AKOL’den

AKOL Grup Direktörü Niyazi Şanal, iş insanları arasında gerçekleştirilen organizasyonla aşı tedariki için maddi destek sağlama konusunda elini taşın altına koyacaklarını söyledi.

Şanal sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Görünen o ki ülkenin içinde bulunduğu bu zor durumdan çıkışının toplumca ve son derece süratli bir şekilde aşılanmadan geçecek. Bu konuda Hükümetimizin kıt imkanları ile istediğimiz hızda bir yere varılamayacağı da açıktır. Toplum olarak hiçbir adım atmadan her şeyi ayni şekilde pandemi ile mücadele veren Anavatan Türkiye'den beklemek de hem halkımıza Hem de Türkiye'ye haksızlık olmaktadır. Bu nedenle elzem olan toplumca aşılanma için toplumumuzun aslında genlerinde var olan dayanışma ruhunu yeniden canlandırmak gerektiği inancındayım.

Bu düşüncelerle iş dünyasındaki büyüğümüz Sayın Günay Çerkez'in yerinde çağrısını destekliyor ve AKOL GROUP olarak aşı tedariki konusunda üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

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04/02/2021 12:21