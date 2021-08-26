Aşı yaptıran kadın milyoner oldu

Koronavirüs salgınında milyonlarca kişi uzun bir süre aşı bekledi. Ancak bir o kadar da aşı karşıtı bulunuyordu.

Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülke aşı yaptırmaları için insanlara teşvik kampanyaları başlattı.

İşte Michigan eyaletindeki aşı lotosu sonuçlandı. Christine Duval isimli genç kadın aşı yaptırdığı için 2 milyon dolarlık piyangonun sahibi oldu.

Duval, bu parayı evini yenilemek, çocuklarının eğitimi ve akıl sağlığı merkezlerine yardım yapmak için kullanacağını söyledi.

Ayrıca 12-17 yaş arasındaki 9 çocuğa da 55 bin dolarlık 4 yıllık üniversite desteği verildi.

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26/08/2021 11:02