Aşı yaptırana piyango: 8.5 milyon TL verecekler

ABD'nin Ohio eyaletinde aşı yaptırmayı teşvik etmek için 1 milyon dolarlık (8.5 milyon TL) piyango başlatıldı.

2019'un son günlerinde hayatımıza giren Covid-19'a karşı aşılama çalışmaları dünyanın dört bir yanında devam ediyor.

Ancak hızla artan aşı karşıtlığı pandemi ile mücadelede oldukça büyük bir engel oluşturuyor.

Bu duruma karşı ABD'de ilginç bir adım atıldı. ABD'nin Ohio eyaletinde aşı yaptırmayı teşvik etmek için 1 milyon dolarlık (8.5 milyon TL) piyango başlatıldı.

Yapılan resmi açıklama ile, koronavirüs aşısı olan 5 kişiye 1 milyon dolar verileceği duyuruldu.

Piyangoyu kazanan öğrencilerin ise 4 yıllık üniversite bursuna sahip olacağı açıklandı.

Açıklama Ohio Valisi Cumhuriyetçi Partili Mike DeWine’dan geldi. DeWine’dan yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı aracılığıyla çekilişlerin 26 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu.

DeWine bu tutarın federal koronavirüs yardım fonları tarafından ödeneceğini ifade etti.

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14/05/2021 10:12