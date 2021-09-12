Aşı yaptırmayanlar yarından itibaren bazı mekanlara giremeyecek!

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12/09/2021

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Aşı yaptırmayanlar yarından itibaren bazı mekanlara giremeyecek!

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarını hatırlattı Covid-19 aşısı yaptırmayan kişilerin yarından itibaren Casino, bar/ clup, kapalı fitness salonları, kapalı alan takım sporları, stadyumlara giriş yapamayacağını hatırlattı.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel'in açıklaması şöyle:

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına göre 13 Eylül 2021 tarihinden itibaren Casino, bar/ clup, kapalı fitness salonları, kapalı alan takım sporları, stadyumlara aşısız olan kişiler giriş yapamayacaktır.

12/09/2021 16:24
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TAGS: Aşı yaptırmayanlar yarından itibaren bazı mekanlara giremeyecek!, haberkibris,
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