Aşı yeniden hayatımıza girecek mi?

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 eylül tarihinden itibaren aşılamanın yeniden başlayacağını duyurdu. Özellikle 65 yaş altında olan ve kronik bir rahatsızlığı bulunmayan hastaların muhakkak aşı programına dahil olacağını belirtti.

Bilindiği üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarını etkin bir şekilde kullanıyor. Eris varyantının görülmesi ile birlikte yeniden açıklamalarda bulunan Koca çarpıcı söylemleri ile dikkat çekti. Kronik hastalığı bulunan insanların aşı yaptırmaması gerektiğini belirten Fahrettin Koca, bu sefer 65 yaş altının grip aşısı olacağını belirtti.

65 yaş altına grip aşısı zorunlu olacak mı?

Grip aşısı, gribe yakalanma riskini son derece azaltıyor. Hastalığın şiddetini de azaltan bu aşı covid ve varyantlarına son derece etkili bir silah olarak dikkat çekiyor. Grip, 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit ve kulak enfeksiyonu gibi komplikasyonlara neden oluyor. Grip aşısı olmak için öncelikli olarak doktora başvurmanız gerekmektedir. Bunun akabinde bir reçete ile birlikte grip aşınızı yaptırabilirsiniz.

Eris varyantının Türkiye’de de görüldüğü belirten Fahrettin Koca, aşının ne kadar faydalı olduğuna dair açıklamalarını ileriki dönemlerde de sürdürecektir. Belki de ileride yeniden maske zorunluluğu uygulanmaya başlayabilir.