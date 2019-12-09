''Aşı yok'' rezaleti

Ülkede uzun süredir devam eden sağlık skandallarına bir yenisi daha eklendi. Aşı olacakları gerekçesi ile İskele Sağlık Ocağı'na düzenli olarak çağrılan lise öğrencilerine "aşı yok" denildi.

Erenköy Lisesi kız öğrencileri, kilometrelerce uzaktan randevu ile İskele'ye çağrıldı, ardından da "aşı yok" gerekçesi ile geri gönderildi.

Derslerinden olan, üzerine de kilometrelerce yol gelen öğrencilere, "gidin aşı gelince sizi tekrar çağıracağız" mesajı iletildi.

Okul yönetimi ise gelişmelerden rahatsız. Geçmişte, "okullara gidilerek, aşı yapıldığını" ve devletin gezici araçları ile bu sorunu çözdüğünü hatırlatan Erenköy Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Dursun Çebi, "Çağırdılar, gittik. Biz kendi talebimizle gittik. Dipkarpaz'dan İskele'ye gitmek az iş mi? Maskaralık mı yapıyoruz, ne yapıyoruz?" dedi.

Çebi; vakit kaybetmeden, ilgili aşının bir an önce temin edilmesini ve çocukları, öğretmenleri yollara dökmek yerine, gezici araçlarla Dipkarpaz'a gidilerek çocukların daha fala mağdur edilmemesini istedi.

09/12/2019 10:56