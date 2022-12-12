Aşk duygusu bazen ayırt edilemeyebilir. Onu özlersiniz ve sürekli aklınızda olur. Bu bir büyü gibi gelse de adı aşktır. Peki aşık olduğunuzun 9 kanıtı nedir? İşte yanıtı...

Aşk duygusu inanılması güç bir histir. Aşık olduğunuz zaman dünya o kişinin etrafında döner. Peki aşık olduğunuzun 9 kanıtı nedir? İşte yanıtı...

ONA BAKMADAN DURAMAZSINIZ

Bu klasik bir aşık olma işaretidir: kendini sevdiğinin gözlerinde kaybetmek. Danışman psikolog Marc Hekster, bunun birine aşık olduğunuzun en bariz işaretlerinden biri olduğunu açıklıyor. "Dünyadaki en güzel ve çekici insanı olarak deneyimlediğiniz birinin gözlerine neden bakmak istemezsiniz?" diyor. Mesele şu ki, sevdiğiniz birine baktığınızda, neye benzediğini görmüyorsunuz. Birlikte bütün geleceğinizi ya da geleceğinizin neye benzeyeceğini düşünüyorsunuz.

SİZLİK OLMAYAN ŞEYLERİ YAPMAYA BAŞLARSINIZ

Eğer biriyle zaman geçirmekten hoşlanıyorsanız, beyindeki ödül sistemi o zamandan "daha fazlasını" istemek için motivasyonunuzu artırıyor, diyor ilişki psikoloğu Madeleine Mason Roantree. "Birlikte huzuru arzulamaya başlıyorsun" diye ekliyor. Siz de ona yakın olmanın yollarını düşünmeye başlayabilirsiniz, bu, aranızdaki yeni doğan bağı güçlendirmeye yardımcı olabileceği umuduyla onlun çıkarlarını almayı da içerebilir. Mason Roantree, "Örneğin, futboldan nefret ediyor olabilirsiniz, ancak kendinizi bir de bakmışsınız futbol maçına bir bilet arıyorken ya da hediye forma alıyorken bulabilirsiniz, çünkü onlara daha yakın hissetmek istersiniz" diye açıklıyor Mason Roantree.

İTİCİ HAREKETLERİNİ GÖRMEZDEN GELİRSİNİZ

Psikolog Hekster, "Sevginin ve özellikle yeni bir sevginin gücü ilkeldir" diyor. Bu, aşık olduğunuz biri ister dağınık olsun, ister klozet kapağını açık bırakmış olsun, normalde size itici gelebilecek bir şey yaptığında, bunu umursamayacağınız anlamına gelir. Aslında işin en garibi, bunun farkına bile varmayabilirsiniz. Hekster, "Aşk son derece güçlü olabilir ve tüm uyaranlara rağmen görmezlikten gelme ile ilişkilendirilebilir" diye ekliyor. "Bebeklerine aşık olan anne-babaları düşünün." Nasıl ki bebekler anne-babaların hayatlarındaki her yerden daha önemli ve ne olursa olsun hiçbir şeye değişemezler, tıpkı öyle...

BERABERKEN ZAMANIN NASIL GEÇTİĞİNİ ANLAMAZSINIZ

Psikolog Daria Kuss, birine âşık oluyorsanız, muhtemelen onunla geçireceğiniz zaman çok çabuk geçecektir, diye açıklıyor. Bu genellikle zevk aldığımız bir şeyi yaptığımızda ortaya çıkar ve aşık olduğumuz biriyle zaman geçirmenin de bundan bir farkı yoktur. "Onlarla birlikteyken akışın içindesiniz" diye ekliyor, "Böylece birlikte vakit geçirdiğinizde saatin tiktaklarını fark etmeyeceksiniz".

HATA YAPTIĞINA İNANMAZSINIZ

Hekster, aşık olmanın gerçeklik duygunuzu biraz bozabileceğini söylüyor. "Birine derinden âşk hissederseniz, o zaman onun kim olduğu ve kendisini çevreye nasıl yansıttığı konusunda biraz gerçekçi olmayan bir görüşe sahip olmanız muhtemeldir" diyor. Mesela bir başkasının yaptığı bir şeyi veya sözlerini eleştirmeye meyilli olsanız da partneriniz bunu yaparsa veya söylerse, onu sırf bu yüzden sevebilirsiniz, çünkü sizin gözünüzde aşık olduğunuz kişi asla yanlış yapamaz. Çoraplı sandalet giyseler bile. Onları bu kadar güzel yapan şey de bu, değil mi? "Aşık olduğunuzda, gördüğünüz tek şey, rakipsiz hissettiren güzelliğin bir versiyonudur. Tüm duygularınızın odaklandığı bireyin idealleştirilmesidir. "

NORMALDEN FARKLI ŞEKİLDE İYİMSER OLURSUNUZ

"Aşık olduğunuzda, hayatınızdaki her şey garip bir şekilde harika hissettirebilir" diyor Mason Roantree. "Ayrıca görünürde bir sebep yokken daha enerjik hissedersiniz" diye ekliyor, yani sebepsiz yere içiniz içinize sığmaz, evlere, odalara sığamazsınız. "Bu, partnerinizi düşünmekten, onunla bir şeyler yapmaktan ya da size onu hatırlatan şeyleri yapmaktan aldığınız tüm o 'dopamin etkisinin' sonucu. "Olumlu beklenti eylemi stres duygularını azaltmaya yardımcı olur, bu nedenle partnerinizle birlikte olma beklentisi zihinsel sağlığınızı güçlendirerek hayat hakkında daha iyi hissetmenizi sağlar."

DOKUNMAK İSTERSİNİZ

Bu da en bariz aşk belirtilerinden biridir. Ancak aşık olduğunuz birine dokunmak ve onu öpmek istemenizin nedeni, düşündüğünüzden çok daha derine kök salmıştır. Aşık olduğunuz birine dokunduğunuzda, "aşk hormonu" yani oksitosin salgılanır. "Bu sizi mutlu edecek ve partnerinizle aranızdaki bağı güçlendirir" diye açıklıyor.

SÜREKLİ ONU DÜŞÜNÜRSÜNÜZ

Hekster, "Aşık olmak, duygularımızın başka bir kişiye ait olmasını da içerir" diyor. Bu teslimiyette o kişiyle bir şekilde bütünleşiriz ve düşüncelerimize hükmettiği noktaya dek tamamen onunla meşgul oluruz. Yine, bu kısmen beyinde aşk sırasında salınan oksitosin sayesindedir. Hekster, "Duygu, biliş ve sosyal bağı etkileyebilir" diye ekliyor ve bunların tümü sizi birine daha yakın hissettirebilir ve sevgi duygunuzu ateşleyebilir.

MUTLU OLMASINI İSTERSİNİZ

Hekster, birine aşık olmaya başladığınızda kendinizi her zamankinden daha fedakar hissedebilirsiniz, diyor. "Bu, aşkın daha olgun versiyonlarını karakterize ediyor" diye ekleyerek derin ve uzun süreli aşkın bir işareti olabileceğini açıklıyor. "Sadece kendiniz için mutluluk istemiyorsunuz, aynı zamanda diğer kişi için de eşit ölçüde mutluluk istiyorsunuz."

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12/12/2022 22:04