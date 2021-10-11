Aşıkoğlu: AB Komisyonu Kıbrıs Türklerine haksızlık yapıyor

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11/10/2021

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Aşıkoğlu: AB Komisyonu Kıbrıs Türklerine haksızlık yapıyor

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, hellimin tescili sonrası satışı konusunda yaşanan gelişmeleri BRT’de değerlendirdi ve Avrupa Birliği Komisyonu’nun Kıbrıs Türkleri’ne haksızlık yaptığını kaydetti.

Aşıkoğlu, hellimin eş zamanlı olarak Güney Kıbrıs ile birlikte satışının sağlanması konusunda bir süre önce varılan uzlaşmaya Güney Kıbrıs’ın uymadığını ve AB Komisyonu’nun da bu konuyu görmezden geldiğini  belirtti.

Şahap Aşıkoğlu, “Tüm kurum ve kuruluşlarımızla sesimizi yükseltip Brüksel’de duyulmasını sağlayamazsak, artık hellim satamaz duruma gelebileceğiz. Bu da ekonomik olarak ciddi bir sıkıntı içine girebilme riski olacak” şeklinde konuştu.

AB Komisyonu’nun görevlendirdiği aracı kurumun hellimin satışa hazırlanması konusunda Kuzey Kıbrıs ile hiçbir çalışma yapmazken Güney Kıbrıs’ta çalışmaların tamamlanma noktasına gelmesinin kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Şahap Aşıkoğlu, şu anda dizayn edilen sistemde kabul edilemez unsurlar olduğunu ve  başta anlaşılan modelin bu olmadığının altını çizdi.

KKTC’de  hellimin en önemli ihracat kalemi olduğunu söyleyen Aşıkoğlu , ileride hellimin  satışını sadece Güney’in yapar duruma gelmesi halinde KKTC ekonomisinin ağır darbe alacağını da aktardı.

Konuyla ilgili Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a detaylı olarak bilgi aktarılacağını ifade eden Aşıkoğlu, Cumhurbaşkanı’nın konuya hassasiyet gösterip gerekli girişimi yapacağına inanç belirtti.

11/10/2021 20:52
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TAGS: Aşıkoğlu: AB Komisyonu Kıbrıs Türklerine haksızlık yapıyor, haberkibris,
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