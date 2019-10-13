Aşıkoğlu: Akıncı hepimizin cumhurbaşkanı olduğunu unuttu

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu Şahap Aşıkoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı sert bir dille eleştirdi. Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili dün bir açıklama yapan Akıncı’ya “Porselen dükkanına girmiş bir fil” benzetmesi yapan Aşıkoğlu, Akıncı’nın Kıbrıs Türk halkının cumhurbaşkanı olduğunu unuttuğunu savundu. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yaptığı açıklamanın cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik olduğunun altını çizen Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu “Toplum liderliği kolay bir iş değil maalesef taşımayanlar çok...” dedi.

Aşıkoğlu’nun açıklaması şöyle:

Türkiye’de terörden ölenler için onlarca yıldır tek kelimesi olmayanların özellikle 5 ay sonraki seçim için strateji yapıp Türkiye’ye ayar çekmesi, bununla solda tek aday olacağını düşünmesi, insan hırsının ve egosunun neler yapabileceğinin göstergesidir.

Yazık ki bütün Kıbrıs Türklerinin cumhuru olduğunu unutup kendine oy verenlerin bir kesimi için strateji yapıyor ve ikinci turu garantilemeyi umuyor.

Bu arada porselen dükkanına girmiş bir fil gibi her şeyi yıkıyor. Özellikle de böyle bir kritik bir zamanda.

Hepimizin cumhuru olduğunu unutup bir yarış atı ruhuna bürünen bir siyasi... Kendine biçildiğini düşündüğü görevi yapıyor.

En acısı da bir cumhur olduğunu unutup o sorumluluğu hiçe sayıyor.

Toplum liderliği kolay bir iş değil maalesef taşımayanlar çok...

13/10/2019 11:15