Aşıkoğlu: Benim merak ettiğim…

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya “B planına ne oldu?” sorusunu yöneltti.

Rum yönetimin aldığı kararları eleştiren Aşıkoğlu, Akıncı’nın yürüttüğü politikadan bir sonuç alınıp alınmadığını sorguladı.

Aşıkoğlu’nun paylaşımı şöyle:

Durum şu, güney komşumuz kendine göre insiyatifler alıyor, AB’ye sormuyor ( mecbur olduğu halde), izin almıyor, uyguluyor. Bizi ekonomik, psikolojik, politik olarak etkiliyor mu? Evet...

Kapılar öyle , gaz öyle, geçişler öyle... Biz ne yapıyoruz? Konuşuyoruz, çözüm diyoruz, barış diyoruz, yapma etme diyoruz...

Benim merak ettiğim sayın cumhurbaşkanımızın montana öncesinde bahsettiği B planına ne oldu? Geri gelirken yolda mı düştü?

Sayın cumhurbaşkanı bu güdülen stratejiden herhangi bir sonuç aldı mı pratikte?

Tek başına alınan kararları engelleyebildi mi? Beylik laflar dışında, seçim için sloganlar dışında elimizde ne var?

Ve bir daha soruyorum

Kendi söylediği B planına ne oldu?

Neden AB’ye şikayet etmiyoruz ? neden BM nezdinde girişim başlatmıyoruz ? Neden Türkiye ile Brüksel’de protesto etmiyoruz? Sadece rum lider ile telefon görüşmesi yapıyoruz? Yapabileceğimiz bu kadar mı?

Neden bu kadar yalnızız?.....

01/03/2020 14:26