Aşıkoğlu: Bir anlaşma olacaksa biz güçlü olabildiğimiz bir durumda olacak

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu Kapalı Maraşla ilgili yaptığı paylaşımda " Bir anlaşma olacaksa biz güçlü ve dominant olabildiğimiz bir durumda olacak." dedi.

Aşıkoğlu'nun paylaşımı şöyle:

Şu andaki güdülen strateji doğrudur. Bizi bugüne kadar “ne isterlerse verelim “ lobisinin getirdiği yer belli . Bir anlaşma olacaksa biz güçlü ve dominant olabildiğimiz bir durumda olacak.

Güney risk görmediği sürece riske girmeyecek girse 50 yıldır girerdi. “ yok oluyoruz, rumlara söyleyin anlaşsınlar.” Gibi düşük IQ’lu bir strateji ile buraya geldik .

Anlaşmanın olma olasılığı sadece bizim de güçlü bir şekilde devam edebileceğimizi anladıkları gün var olacak.

Şunu kabül edeceğiz . Bu yöntemle olmuyor ...

Şu anda yapılan bence de doğru proaktif bir şekilde zorluyoruz, yeter diyoruz, önümüze bakacağız diyoruz, açarız diyoruz, açık uçlu olmaz diyoruz.



Bizdeki “barış” lobisi bir de bunu görse bence o zaman bir şansımız olur.