Aşıkoğlu: Cumhurbaşkanlığı seçimleri ertelenmeli

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu koronavirüs salgını nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en az bir yıl ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Aşıkoğlu'nun açıklaması şöyle:

Keşke yasal olarak mümkün olsa ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 1 yıl ertelense.

Dünyada, salgından dolayı milyarlarca dolarlık ekonomik daralma yaşanırken, hem hastalık hem de ekonomik kriz sınırlarımızın içinde...

kendimiz dışında başka bir ülkeden yardım gelme ümidinin de çok iyimser olacağını ortada.

Şu anda hem ekonomi hem de sağlık alanlarında "fors major" durumu var.. Turizm sektörünün en az %50 daralması beklenirken bütçe açığının iki katına çıkabileceği olasılığı da bir gerçek.

seçimin bize zaman, para, gerçek sorunlara odaklanamama, salgının daha hızlı yayılması gibi çok ciddi dezavantajlar da yaratacağı kesin.

Böyle bir tusunami varken ve gelirken. hizmet sektörüne dayalı kırılgan ekonomimiz ve toplum sağlığı için birbirimize, yardımlaşmaya, koordine olmaya ve kıt kaynaklarımıza ihtiyacımız olacak.

10/03/2020 10:30