Aşıkoğlu: E-Ticaret, TC ile KKTC arasında imzalanan en önemli protokol

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı bugün düzenlediği basın toplantısında Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan ticaret anlaşmasına değindi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, ekonomik açıdan ülkenin önünü açmak için Türkiye ile imzalanan protokolün önemine de işaret ederek, anlaşmanın ülke ticaret hayatında önemli, devrim niteliğinde bir gelişme olduğunu söyledi.

Bu anlaşmanın meyvesini 2022-2023’te alacaklarını, bu devrim niteliğindeki anlaşmanın gölgede kaldığını ama ekonomiyi geliştirecek, üreticiler için müthiş bir gelişme olduğunu ifade eden Arıklı, ekonomik ambargonun bu anlaşmayla kalkacağını ve üretimin önünün açılacağını kaydetti.

Aşıkoğlu: Hassasiyet gösterilirse ülkenin gidişatı değişir

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu da, e-ticaret konusunda açıklamalarda bulundu.

Aşıkoğlu, söz konusu protokolün, TC ile KKTC arasında imzalanan bütün protokollerden daha önemli bir protokol olduğunu ifade ederek, Kıbrıs konusundaki hassasiyetin 3 yıl bu protokole gösterilmesi durumunda ülkenin kaderinin gidişatının değişeceğini işaret etti.

KKTC-TC Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının içeriğini anlatan Aşıkoğlu, KKTC’ye özgü ürünlerin “pttavm” platformda satışa sunulacağını ve KKTC ürünlerinin tüm dünyaya satılabileceğini kaydetti. Aşıkoğlu, Ticaret Odası ile işbirliğinde Ocak 2020’den itibaren bunun geliştirileceğini ifade etti.

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22/09/2021 15:56