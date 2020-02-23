Aşıkoğlu: KIB-TEK verimli ve etkin çalıştırılamıyor

KIB-TEK’TE YÖNETSEL SORUNLAR YAŞANIYOR...“ KIB-TEK konusunda herkesin çok hassas olması gerekiyor. İçi boş sloganlar üzerinden 30 yıl öncesinin stratejileri artık sonuç vermiyor. Bunu herkesin anlaması gerekir. Kurum içinde, bakanlık-yönetim kurulu- genel müdür- çalışanlar sistematiği, yeterli ve gerekli şekilde dizayn edilmediği için yani gerekli yasalar ve tüzükler olmadığından kurum içinde yönetsel sorunlar yaşanıyor. Disiplin konuları sonuçlandırılamıyor. Özetle yönetim sorunu yaşanmaktadır. KIB-TEK özelleştirilmeyecek demek, kamu faydasına çalışmayacak değildir.”

ÜÇ ÖNEMLİ VE HAYATİ YASA HAZIRLADIK... “Ucuz ve temiz elektrik üretimi için, KIB-TEK’in iyileştirilerek, verimliliği artırılarak, daha iyi bir kurum kültürü ile aidiyeti yüksek bir kurum haline dönüştürülmesi gerekir. Bunun için bugüne kadar devletin yapması gereken yasalar yapılmadı. Bakanlık olarak bu yasalarla ilgili ciddi çalışmalar yaptık. ‘Akaryakıt Yasası’, ‘Enerji Verimliliği Yasası’ ve ‘Enerji Üst Kurulu Yasası’ olmak üzere üç tane temel yasa çıkaracağız. Bu arada bir de ‘Enerji Dairesi’ kurulacak. Akaryakıt, elektrik ve yeşil enerji politikalarına ‘Enerji Üst Kurulu’ karar verecek. ‘Enerji Dairesi’ de o üst kurulun sekreteryasını yapacak.”

CİDDİ MİKTARDA AKARYAKIT KAÇAĞI VAR… “Akaryakıt Yasası ile birlikte akaryakıt için monitöring sistem kurulacak. Şu anda ciddi kaçaklar olduğunu biliyoruz. Bu konuda hazırladığımız tüzük, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak. Adaya akaryakıt getiren tüm ithalatçılar, hem depolarına, hem de tüm yakıt istasyonlarına monitöring sistem kuracak. Yapmayanların lisansları iptal edilecek, bu çok net. Buna uymayan benzin istasyonlarının izni de iptal olacak.”

ENTERKONNEKTEYE GEÇMEK İMKANSIZ DEĞİL… “Enterkonnekte sistemine geçmek imkansız değil, çünkü AB’nin aldığı tüm kararlar ve direktifler Kuzey Kıbrıs’ı da etkiliyor. AB’nin, ‘güneş enerjisine geç, yeşile geç’ direktifleri var. Bu nedenle AB yetkilileri ile yoğun temas halindeyiz. ‘Yeşil enerjiye geç’ diyen AB, diğer taraftan da bu konuda politik engeller çıkarıyor. Şu anda bu politik kararları aşmak için AB ile ciddi temaslar yapıyoruz.”

SİSTEME FAYDASI YOK... “Vatandaşların panellerle ürettiği elektrik, sisteme alınamıyor çünkü yatırım gereklidir. Ancak şu anda yatırım üretime değil, iletime gereklidir. İletim hatlarını kuvvetlendirmek gerekiyor ki herkese güneş paneli kuralım ve onları kullanabilelim. Şu anki trafoların bazısı kaldırmıyor artık. Şu anda ülkeyi rüzgar değirmenleri veya panellerle doldursak da iletim sistemine faydası yok. Sistemi bozar, bütün sistem çöker. Bizim iletimi güçlendirmemiz gerekiyor. Önceliklerimizi belirleyip üretim ve iletime rasyonel yatırımlar yapmalıyız.”

Haber Kıbrıs’a konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, şu anda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) ucuz elektrik üretemediğini, bunun iki nedeninin; “AKSA anlaşması” ve “kurumun etkin ve verimli çalıştırılamaması olduğunu söyledi. Ucuz ve temiz elektrik üretimi için, KIB-TEK’in iyileştirilerek, verimliliği artırılarak, daha iyi bir kurum kültürü ile aidiyeti yüksek bir kurum haline dönüştürülmesi için bugüne kadar devletin yapması gereken yasaları yapmadığını belirten Aşıkoğlu, bakanlık olarak bu yasalarla ilgili ciddi çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmaları bitirdiklerini vurguladı.

Aşıkoğlu, tüm yasalar ve tüzüklerin tamamlandığını, iki tanesinin meclis alt komitesine gitmeye hazır olduğunu, bir tanesinin de bitmek üzere olduğunu söyledi. Aşıkoğlu, “ Akaryakıt Yasası”, “Enerji Verimliliği Yasası ” ve “Enerji Üst Kurulu Yasası” olmak üzere üç tane temel yasa çıkaracaklarını söyledi. Bu arada bir de “ Enerji Dairesi” kurulacağını belirten Aşıkoğlu, akaryakıt, elektrik ve yeşil enerji politikalarına “Enerji Üst Kurulu” nun karar vereceğini, “Enerji Dairesi ” nin de o üst kurulun sekreteryasını yapacağını kaydetti.

Aşıkoğlu, “ Enerji Üst Kurulu” kurulduktan sonra, KIB-TEK’teki eksik yasaları, tüzükleri veya uyumlaştırma süreci ya da oradaki teşkilat şemalarını düzenlenip, oranın daha verimli, daha kurumsal daha uzmanlarla donatılmış hale gelmesinin sağlanacağını vurguladı.

Enterkonnekteye geçmenin imkansız olmadığını, çünkü AB’nin aldığı tüm kararlar ve direktiflerin Kuzey Kıbrıs’ı da etkilediğini anlatan Şahap Aşıkoğlu, AB’nin “güneş enerjisine geç, yeşile geç” direktifleri verdiğini, bu nedenle AB yetkilileri ile yoğun temas halinde olduklarını söyledi.

“Yeşil enerjiye geç” diyen AB’nin diğer taraftan da bu konuda politik engeller çıkardığını ifade eden Aşıkoğlu, şu anda bu politik kararları aşmak için AB ile ciddi temaslar yaptıklarını vurguladı.

Şahap Aşıkoğlu, Haber Kıbrıs’ın “Ekonomiye Yön Verenler” dizisi için Selda İçer ile Ali Baturay’ın sorularını cevaplandırdı.

“Ülkemizde uzun vadeli enerji politikası yapılmadı”

SORU: Enerji konusundaki çalışmalarda geldiğiniz son nokta nedir?

AŞIKOĞLU: Özetle ekonomi konusunda ülke olarak birçok alanda yapmadığımız gibi ekonomi konusunda da bir planımız olmadı. 1974 sonrası sadece DPÖ’nün 3-4 tane 5 yıllık kalkınma planı denemesi var ki onlar da uygulanmadı. Dolayısıyla, bizler planlı olarak orta veya uzun vadede hiçbir şey hayata geçiremedik. Uzun vadeli bir enerji politikası yapılmadığı için hem pahalı, hem de kirli enerjiyi kullanıyoruz. Sülfür oranı %1 olan fueloil kullanıyoruz. Buradaki temel yaklaşım şu: Biz normalde yaklaşık 400 megawat civarında bir elektrik üretiyoruz. Ama 2035’e kadarki talep miktar bizim tahminimize göre 800 megawatı geçecek. Bu gayet yüksek bir orandır çünkü sadece ev ve sanayi üretimi değil, aynı zamanda taşıtlar da elektriğe geçiyor. Şu anda tüm arabaların benzin yerine elektriğe dönmesi yakın gelecekte ciddi bir olasılık. Bu talebi de kattığımız zaman 800 megawat civarı bir elektrik üretimine ihtiyaç doğacak. Biz bu ihtiyacı gidermek için sülfürlü fueloil ile çalışırsak şu anda ekonomiye ve doğaya verdiğimiz zararın 10 katını vereceğiz. Bu rasyonel akla sığmaz. Dolayısıyla bunu dünya nasıl çözüyorsa bizim de öyle çözmemiz gerekiyor.

“AB, 2035 yılından sonra fueloili yasakladı”

SORU: Dünya bunu nasıl çözüyor?

AŞIKOĞLU: Birincisi, tüm AB enerji konusunda birleşmiş. Yeşil enerji ve ucuz enerji kullanmaya çalışıyor. Bir ağ kurmuş ve o ağda herkes üretiyor. Borsa gibi düşünün. O gün gidip bakıyorsunuz, kim ne kadar üretim yapmış. Örneğin, Almanya 5 lira üretmiş; Belçika 4,5 üretmiş. O zaman o gün gidip Belçika’dan alıyorsunuz. Böyle bir borsası var bu işin. Bizim bu ağa bağlanmamız gerek, Kıbrıs adasının o sisteme bağlanması hem bizim hem de güney komşularımız için tek kurtuluştur. Bunu nasıl yapabiliriz? Ya, Rum tarafı- İsrail- Yunanistan- Avrupa veya tek mantıklı seçenek olan Türkiye-Avrupa. Bizim arzumuz AB ağına bağlanmak. Bunu sağlamak için toplantılar yapıyoruz. AB, 2035 yılından sonra fueloili yasakladı. Arabalarda kullanımını ise 2030’dan itibaren yasakladı. Dolayısıyla, görüyoruz ki dünya bizim ürettiğimiz enerjiden kaçıyor. Bu enerji de pahalı oluyor. Örneğin bizim kullandığımız yüzde 1 sülfür içeren bir yakıttır. AB’de artık yüzde 1 kullanılmayacak. 1 Ocak’tan 2020’den itibaren yüzde 0.5 sülfür oldu. Bizim kullandığımız yüzde 1 piyasada kalmıyor, çünkü üreten kalmıyor. Otomatikman pahalı olmaya başladı. Tüm bunlar ortada iken biz neden fueloil ile pistonlu makine getirip kullanmaya ısrarcı olalım.

“KIB-TEK ucuz elektrik üretemiyor, çünkü verimli ve etkin çalıştırılamıyor”

Şu anda Dünya Bankası’nın bizlere verdiği rapor şudur: Şu anda bizim üretimle ilgili herhangi bir sıkıntımız söz konusu değildir. 400 megawat civarı üretim yapıyoruz, bu da bizim için yeterlidir. Acil bir durum söz konusu olduğu zaman da Rum kesiminden alabiliyoruz. Ancak şu var; dile getirdiğim nedenlerden dolayı (AKSA’nın sözleşmesi de bitiyor) bir yatırım yapmak şart. Devletin elinde mutlaka yüzde 50 civarı bir üretim olmalı ama diğer yüzde 50’yi de özelden almalıyız ki piyasayı denge kurabilelim. Çünkü şu anda KIB-TEK ucuz elektrik üretemiyor. Nedeni de çok belli. Verimli ve etkin çalıştırılamıyor. Ayrıca “Aksa anlaşması” çok kötü. Bunun başka nedenleri daha var ama sonuçta durum bu. Bizim arzumuz, ucuz ve temiz üretimdir. KIB-TEK iyileştirilerek, verimliliği artırılarak, daha iyi bir kurum kültürü ile aidiyeti yüksek bir kurum haline dönüştürülmesi; devletin yapması gereken ancak bugüne kadar yapılmayan yasalar vardı onların çalışmalarını da bitirdik. Devletin enerji politikalarına karar verecek olan üst kurul olmalı. Şu anda kafa karışıklığı yaşıyoruz “Temiz enerji” denir ama bunun öyle olmadığının farkında değiliz.

“İletim hatlarını kuvvetlendirmek gerekiyor”

SORU: Özelin ürettiğini alamama sıkıntısı var mı? Şu anda panellerle üretilenlerin halk tarafından, alınamadığı söylenmektedir.

AŞIKOĞLU: Evet yatırım gereklidir ama şu anda yatırım üretime değil, iletime gereklidir. İletim hatlarını kuvvetlendirmek gerekiyor ki herkese güneş paneli kuralım ve onları kullanabilelim. Şu anki trafoların bazısı kaldırmıyor artık.

“Şu anda ülkeyi rüzgar değirmenleri veya panellerle doldursak da iletim sistemine faydası yok”

SORU: Biz şu anda ülkeyi rüzgar değirmenleri veya panelleri ile doldursak da faydası yok mu yani?

AŞIKOĞLU: Evet bu iletim sisteminde bir faydası yok. Sistemi bozar, bütün sistem çöker. Bizim iletimi güçlendirmemiz gerekiyor. Önceliklerimizi belirleyip üretim ve iletime rasyonel yatırımlar yapmalıyız. Gelecek için de 3 tane senaryo söz konusu. Birincisi, enterkonnekteyi zorlamamız gerekiyor. Çünkü, başka bir yolumuz yok. Kıbrıs adası olarak buna ihtiyacımız var. Yakın gelecekte sadece ticari ve ev ihtiyaçları için değil aynı zamanda taşıtlar içinde elektriğin kullanılacağını gösteriyor. 2020’dan sonra elektrikli arabalara ciddi bir talep olacağını gösteriyor. Neden basit elektrikli araba fiyatları çok hızla düşmeye başladı. Şu an iki araba için ortalama verilen aylık benzin parası 1200 civarıdır. Elektrikli araba ikinci el 8-10 bin sterline kadar düştü. 100 kilometre gidişinin maliyeti benzinin nerdeyse yarısı. Elektrik ihtiyacı artacak. Bunu alacak aile sayısı tahminlerimize göre %70’dir. Biz 3-5 yıl sonra hala fueloil ile bütün bu talebi karşılayacağımız iddiasında mı bulunacağız? Bu oldukça saçma bir argüman olur.

“Elektrikli araçlar daha ekonomik”

SORU: Elektrikli arabanın elektrik ücreti ile benzinin fiyatını karşılaştırsak ne kadarlık bir fark var arada?

AŞIKOĞLU: Bir ayda 1200 TL benzin parası veren bir aile, elektrikli arabada elektriğe 800-850 TL verecektir. Hızlı şarj talep edilmemesi halinde bu rakam daha da aşağıya düşecektir. O nedenle, yakın gelecekte elektrikte olan talep, çok hızlı bir şekilde artacaktır. Beş yıl sonra herkes elektrikli araç almaya başladığı zaman bizim o gün bir çözüm bulmuş olmamız gerekir. Biz bu talebi fueloil ile karşılayamayız. O nedenle bizim şu veya bu şekilde enterkonnekteye bağlanmamız şart.

“Enterkonnekteye geçmek imkansız değil”

SORU: Peki bu nasıl olacak?

AŞIKOĞLU: Öğrenilmiş çaresizlik diye bir şey var. Enterkonnekteye geçmek imkansız değildir. Neden? AB’nin aldığı tüm kararlar ve direktifler bizi etkiliyor. AB, bize diyor ki, “güneş enerjisine geç, yeşile geç, yoksa sana ceza keseceğim.” Rum kesimine büyük miktarda ceza kesti.

“AB, bize ‘yeşil enerjiye geçin’ diyor”

SORU: AB’yle direkt ilişkimiz yok bize nasıl ceza kesebilir?

AŞIKOĞLU: Yaptırım uygular. Yatırımlar için verdiği parayı keser. Biz de şu an Avrupa Birliği’ne diyoruz ki; “Madem ki havanın kirlenmesini istemiyorsunuz, o zaman yatırım yapmak için siz de bizlere kaynak yaratın.” Bu çerçevede AB’ye farklı argümanlar geliştirdik şu anda bir yıl önceden çok daha iyi bir noktaya geldik. Bizim AB enerji networküne bağlanmak istediğimizi yazılı olarak bildirdik. Şimdi bunları müzakere ediyoruz. AB yetkilileri ile beraber yürüttüğümüz Vizyon 2035 isimli projede yine AB danışmanlarının bize dedikleri. “Yeşil enerjiye geçin”. AB yetkilileri bize yüzde 100 güneş enerjisinden olabileceğini dile getirdiler. Bunun yanında çeşitlendirmenin de olması gerektiğini ve kurulu gücünde öneminden bahsettiler. 2035 yılına kadar da yeşil enerjin kullanımının artırılmasını istediler. Yine AB direktifi olarak yüzde 1 sülfür içeren fueloil yasaklandı. Biz de bunu kullanıyoruz, bundan vazgeçmek için de yatırıma ihtiyacım var. Şu ada AB’ye karşı diyoruz ki; “Sizin dediklerinizi ve direktiflerinizi yerine getirmeye çalışıyoruz. AB enerji networküne bağlanmak istiyoruz bu da Türkiye üzerinden mümkün ama sizin buna karşı politik karar üreten ve karşı çıkan kurumlarınız var. Bizim dediğimiz basit. AB’nin bir kanadı bana “yeşil enerji kullan” derken bir diğer kanadı da “hayır kullanamazsın” diyor. “Benim teknik bir sorunum var ve sizin kararınız teknik değil politiktir” diyoruz. “Politik bir karar da kabul edilemez” diyoruz. Çünkü temiz enerji bir insan hakkıdır diyoruz. Biz şimdi bu çerçeveden müzakere ediyoruz.

“Enerji sektörü, özelleştirilmeyecek kadar stratejik öneme sahiptir”

SORU: Tüm bunlar yapılırken KIB TEK ortadan kalkmayacak değil mi?

AŞIKOĞLU: Biz bunu zaten ilk günden itibaren söylüyoruz. Enerji, ulaşım, sektörü, özelleştirilmeyecek kadar stratejik öneme sahiptir. Bunları özelleştiren bir devlet elindeki gücü verir. Özelleştirmeyeceğiz ama kamu faydasına çalışamayacak da demek değildir. Özelleştirmeyeceğiz demek, her isteyenin her istediği şeyi söyleme ve yapma yetkisi değil. KIB-TEK bir kamu kuruluşudur ve kamu faydasına çalışması gerek. Bu konuda herkesin çok hassas olması gerekiyor. İçi boş sloganlar üzerinden 30 yıl öncenin stratejileri artık sonuç vermiyor. Bunu herkesin anlaması gerek.

“KIB-TEK’de yönetsel sorunlar var”

SORU: KIB-TEK’ye en önemli sorun nedir şu anda?

AŞIKOĞLU: Birincisi disiplin. Kurum içinde, bakanlık-yönetim kurulu- genel müdür – çalışanlar sistematiğinin yeterli ve gerekli şekilde dizayn edilmediği için yani gerekli yasalar ve tüzükler olmadığından veya teşkilat şeması. Kurum içinde yönetsel sorunlar yaşanıyor. Disiplin konuları sonuçlandırılamıyor. Özetle yönetim sorunu yaşanmaktadır. KIB-TEK özelleştirilmeyecek demek, Disiplin konusunda ve verimlilik ve çağı yakalamak konusunda çok gerideyiz. Örneğin şu anda emekli olacaklarla ilgili ciddi sıkıntı var finansal olarak. Ciddi meblağlardır bunlar.

“Akaryakıt alanında ciddi kaçak var”

Tüzükler, yasalar hazır. Üç tane temel yasa çıkarıyoruz. Bir tanesi Akaryakıt Yasası. Akaryakıt politikalarını belirleyecek monitöring sistem. Şu anda çok ciddi kaçak olduğunu biliyoruz.

“Akaryakıtta monitöring sisteme geçmeyenin lisansı iptal edilecek”

SORU: Bu kaçak sistemden mi kaynaklanıyor?

AŞIKOĞLU: Evet sistem dejenerasyona açık. Dolayısıyla, bunun için bir tüzük hazırladık. 1 Haziran tarihinden itibaren geçerli olacak. Adaya tüm akaryakıt getiren ithalatçılar, hem depolarına, hem de tüm yakıt istasyonlarına monitöring sistem kuruyorlar. Bu sistemin denetimi hem bizde, hem de Maliye Bakanlığı’nda olacak. Bizim tahminimiz yüzde 80- 85 civarında sistemi haziran ayından itibaren kontrol altına alacağız. Geriye kalan yüzde 15’lik kısım da bu yılın sonuna kadar yapılacak.

Yapmayanların lisansları iptal edilecek, bu çok net. Bunu yapmayan ithalatçının lisansı iptal olacak, benzin istasyonlarının izni de iptal olacak. İkincisi, Enerji Verimliliği Yasası… biz bugüne kadar ne yapıyoruz. Sadece talebe karşılık veriyoruz. Arz yaratmaya çalışıyoruz. Talep yükseldikçe hemen “üretelim” diyoruz. Bu tamamen yanlış. Bizim bir de yapmamız gereken arzı düşürmektir. Bizler evlere hiç izolasyon yapmıyoruz, doğru aletleri almıyoruz, mantolama yapmıyoruz. Yanlış klimalar alıyoruz. Sonra da mecburen bu yüksek talebi karşılamaya çalışıyoruz.

“Enerji Verimliliği Yasası çok önemli”

Dolayısıyla Enerji Verimliliği Yasası ile arabalardan tutun da toplu ulaşım, evler, ticari mekanlara kadar, her birinde Enerji Verimliliği Yasası’na göre yeniden düzenleme yapılacak. Burada da yine çok katı kurallarla cezalandırılmaya ve ödüllendirilmeye gidilecek. Şu anda sektörle bunu çalışıyoruz. Tahminime göre yasa Şubat sonunda savcılığa gidecek. İnsanlar evlerinde bunu yaptıkları zaman elektrikte ciddi oranda tasarrufa gidecekler. Bunun için de uzun vadeli banka kredisi organize etmeye çalışıyoruz. Üçüncü olarak da, “Enerji Üst Kurulu” kurulmasına çalışıyoruz. Bu en önemli çalışmalardandır.

“Enerji Dairesi kurulacak”

Burada bir Enerji Dairesi kurulacak. Enerji Üst Kurulu, Rekabet Kurulu gibi düşününüz. Siyaseten birkaç atanmış ama onun dışında uzman ve bilirkişi olacak o kurulda ve onlar karar verecek akaryakıt politikalarına ve elektrik, yeşil enerji politikalarına.

Dünyadaki gibi özerk bir yapı oluşacak. Üst kurul karar verecek, Enerji Dairesi de o üst kurulun sekreteryasını yapacak. Üst Kurul kurulduktan sonra da, KIB-TEK’teki eksik yasaları, tüzükleri veya uyumlaştırma süreci veya oradaki teşkilat şemalarını düzenleyip, oranın da daha verimli daha kurumsal daha uzmanlarla donatılmış hale gelmesi sağlanacak. Böyle bir yapı kuruyoruz. Mart başında da bu yasa savcılığa gidecek görüş alınacak sonrası da zaten prosedür.

“Enterkonnekte şarttır”

Son olarak da şunu söyleyeyim. Enterkonnekte şarttır. Bunun da oluru vardır ve şu anda da çok doğru gidiyoruz. Biz AB’yi ikna aşamasındayız ve bir yıl öncesine göre yüzde 100 daha iyi pozisyondayız. Bu olmazsa fueloil olamayacağına göre de LNG en uygunudur. O da ucuz değil, temiz değil. Fueloile göre biraz daha iyidir. Onun kurulması gerekiyor. Onunla ilgili de çalışmalarımızı yaptık. Şu anda enterkonnekte için hem de LNG için Japon firmaları, Çin firmaları, Türk firmaları ile görüşüyoruz. Bunu yapmaya hazırdırlar. Bunun nasıl yapılacağına zamanı geldiğinde Bakanlar Kurulu, karar verecek. Bizim en acil yapmamız gereken, enterkonnektenin hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasıdır. Olmayacaksa LNG. Bizim hedefimiz… depolamalı sistemlerde ciddi bir alternatif olarak duruyor. Nisan sonuna kadar uzun vadeli yatırım kararlarını üretip kamuoyu ile paylaşacağız.

23/02/2020 11:31