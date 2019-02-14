Aşıkoğlu: Toplu bir histeri krizi mevcut

Turizm Bakanlığı eski müsteşarı Şahap Aşıkoğlu KTOEÖS Başkanı Selma Eylem'in sözlerini eleştirdi.

Selma Eylem'in “Kıbrıslı Türkler uzun yıllardır TC tarafından uygulanan sistematik asimilasyon ve saldırı politikalarına karşı varoluş mücadelesi vermektedir.” sözlerini eleştiren Aşıkoğlu, Selma Eylem'i düşüncesizlik ve fırsatçılık yapmakla suçladı.

"Toplu bir histeri krizi mevcut" diyen Aşıkoğlu Başbakan bu cümleyi reddetmemiş olsaydı Ankara'ya savaş ilanı için gitmesi gerekirdi dedi

Aşıkoğlu'nun açıklaması şöyle:

Selma hanım, bir parti başkanı edası ile konuşmasına “ sistematik asimilasyon” cümlesi ile başlayacak. Orda ertesi gün ankaraya gidecek bir başbakan olduğunu bile bile , Gayet düşüncesiz ve bilinçli bir fırsatçılık yapacak krize oynayacak.Ama suçlu bunu red eden başbakan olacak.

Ben bu “sol”un analitik yaklaşımını seviyorum...

Ama asıl hayranlıkla seyrettiğim ctp içinde sessizce başbakanın parçalara ayrılmasını seyreden sessiz çoğunluk bunları da yazmak maalesef bize düşüyor.

“Kıbrıslı Türkler uzun yıllardır TC tarafından uygulanan sistematik asimilasyon ve saldırı politikalarına karşı varoluş mücadelesi vermektedir.”

Bu cümleyi red etmemiş olsaydı sayın başbakan Ankaraya savaş ilanı için gitmesi gerekirdi.

Gerçekten toplu bir histeri krizi mevcut....

NE OLMUŞTU?

Ara Bölge'de gerçekleştirilen ve KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ile Başbakan Tufan Erhürman arasında polemik yaşanmış Selma Eylem'in “Kıbrıslı Türkler uzun yıllardır TC tarafından uygulanan sistematik asimilasyon ve saldırı politikalarına karşı varoluş mücadelesi vermektedir." sözlerine karşılık Başbakan Erhürman Selma Eylemin sözlerini bütünyle reddettiğini açıklamıştı