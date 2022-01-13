Aşıkoğlu: Tüp gaz ve akaryakıtta indirim veya zam söz konusu değil

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Aşıkoğlu, tüp gazda dağıtıcılar ve marketler arasındaki pay paylaşımı ile lojistik konularında yaşanan sıkıntıların aşıldığını açıkladı. Şahapoğlu, şu anda tüp gaz ile akaryakıt fiyatlarında zam veya indirimin söz konusu olmadığını belirtti

Aşıkoğlu, tüp gaz ve akaryakıt fiyatlarının o günkü borsa fiyatı ve dolar kuruna göre belirlendiğini kaydederek, kurun en son fiyatlandırma yapılan günün kurunun altına düşmeden indirim yapılamayacağını belirtti.

10 yıllık tüp gaz ihracatı rakamlarına göre 2011 yılında 19 bin ton; 2012 2013 ve 2014 yıllarında 23 bin ton; 2015 yılında 27 bin ton; 2016 ve 2017 yıllarında 30 bin ton; 2018 yılında 31 bin ton; 2019 yılında 34 bin ton; 2020 ve 2021 yıllarında ise 29 bin ton tüp gaz ithal edildi

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13/01/2022 13:47