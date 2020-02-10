Aşıkoğlu’ndan Akıncı’ya: Değer miydi?

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Guardian’a verdiği röportaj ve ardından Türkiye yetkilileri ile yaşanan karşılıklı suçlamalar konusunda bir açıklama yaptı.

Aşıkoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya seslenerek, “Diyelim ki bu korku salma stratejisi tuttu ve kazandın. Türkiye'deki muhattaplar ile nasıl çözeceksin Kıbrıs meselesini?” ifadelerini kullandı.

Aşıkoğğlu, KKTC’nin yurtdışı lobisini bu yaşanan son olaylardan sonra kimin yapacağını da sorarak olası bir 5’li konferans konusunda nasıl bir yol izleneceğini sordu.

Aşıkoğlu, “Türkiye'nin ve KKTC'nin ortak menfaatlerini Türkiye ile omuz omuza nasıl koruyacaksın? Değer miydi?” ifadelerini kullandı

10/02/2020 14:31