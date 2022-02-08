Aşıkoğlu:Teknecik Elektrik Santrali’ne bugün akaryakıt alımı yapılacak

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08/02/2022

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Aşıkoğlu:Teknecik Elektrik Santrali’ne bugün akaryakıt alımı yapılacak

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Teknecik Elektrik Santrali’ne bugün akaryakıt alımı yapılacağını açıkladı.

Aşıkoğlu, El-Sen’in açıklamasıyla ilgili BRT’ye yaptığı açıklamada, akaryakıt getiren ilgili firmaya gün içinde KIB-TEK tarafından para aktarımının yapılacağını ve akaryakıtın Teknecik Elektrik Santrali’ne verileceğini söyledi.

Aşıkoğlu, arızalar dışında şu an için ülkenin akaryakıt sorunundan dolayı elektriksiz kalmasının söz konusu olmadığını ifade etti BRT

08/02/2022 10:32
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TAGS: Şahap Aşıkoğlu, Teknecik Elektrik Santrali, elektrik krizi
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