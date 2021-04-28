Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Girne’de yapılması planlanan ‘ ‘Asil Köylü’ Heykel Projesi hakkında açıklama yaptı.

ARUCAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, ‘'Asil Köylü’ Heykeli ile ilgili projenin son haline ait olmayan bir videonun 26 Nisan 2021 tarihinde dijital mecralarda yayınlandığı belirtildi.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nin açıklaması şöyle:

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Projesi olarak Girne’de yapılması planlanan ‘Asil Köylü’ Heykeli ile ilgili projenin son haline ait olmayan video 26 Nisan 2021 tarihinde dijital mecralarda yayınlanmıştır.

2018 yılından itibaren kendi ekibimizle birlikte üzerinde çalıştığımız ‘Asil Köylü’ Heykel Projesini çok yakın bir zaman önce kamu kurumları ve diğer olası çözüm ortaklarımızla paylaşmaya başladık. ‘Asil Köylü’ Heykeli, Girne’ye inşa edilmesi planlanan 40 metre yüksekliğinde, 3 boyutlu heykel ve çevre düzenleme çalışmasıdır. Heykel tamamlandığında 40 metrelik yüksekliği ile Batı Avrupa’nın en yüksek heykeli olarak dünya çapında ses getirecektir.

‘Asil Köylü’ Heykelinin esin kaynağı, yıllar boyunca farklı kültürlerin etkisiyle zenginleşmiş Kıbrıs Adasının tarihi, kültürel ve ekolojik ruhudur. Herkes geçmişine dönüp baktığında topraktan hayatını kazanan insanları görür. ‘Asil Köylü’, bu topraklarda emeği ve hakkı olan atalarımızı onurlandırmak adına hayata geçirilecektir. Heykele, Kıbrıs Köylüsünü temsilen ‘Asil Köylü’ ismi verilmiştir. Adadaki ortak kültürel mirasımızı simgeleyen görsel bir etki yaratması amacıyla yola çıkılmıştır. Dünyadaki anıt heykellerin birçoğu genelde toplum liderlerine veya bir ideolojiye ithaf edilmişken ‘Asil Köylü’, halkın içinden bir insanı temel alarak topluma adanmış en büyük heykel olması nedeniyle dünyada tektir.

Asil Köylü’nün başı tüm Kıbrıs Köylüsü gibi diktir ve hep dik olacaktır. Asil Köylü, Kıbrıs’ın tümü için, özellikle de KKTC için çok büyük bir tanıtım dalgası yaratacak bir projedir. Amacımız, ülkemizin, sanatla turizmini bütünleştirerek dünya çapında bir bilinirliğe sahip olmasını sağlamaktır.

Projenin finansmanı ile ilgili hiçbir beklentimiz bulunmadığını tüm halkımıza bildirmek isteriz. Devletten veya kamu kurumlarından herhangi bir maddi beklentimiz yoktur. Projenin tüm finansmanı, Erbil Arkın ve ARUCAD’a aittir. Ayrıca, proje tamamlandıktan sonraki tüm gelirler, sadece heykelin değil tüm rekreasyon alanın da bakım-onarım-tadilat ve istihdam giderlerini karşılamak üzere Girne Belediyesi’ne devredilecektir.

Kurucumuz Erbil Arkın, bu topraklardan kazandığını sanat ve tasarımla topluma geri vermek için çaba gösteren bir iş insanıdır. 2017 yılında sanat-tasarım-iletişim odaklı Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’ni (ARUCAD) kurarak bir kültür yatırımı hayata geçirmiştir. ARUCAD, 2020 yılında tüm izinlerini Arkın Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı’na (AREKAV) devrederek, kâr amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesi halini almıştır.

Hayatı boyunca gerçekleştirdiği projelerde çevreye, doğaya, görsel zenginliğe ve sanata olan hassasiyetini yansıtan Erbil Arkın, Asil Köylü’yü de hayata geçirirken tüm ekibi ile birlikte çevresel ve estetik faktörleri göz önünde bulundurarak proje üzerinde çalışmaktadır. Projenin yapım aşamasında dağlık bölgede yer alan bitki örnekleri korunacak ve Kıbrıs’taki tüm tarihi bitki türlerini de kapsayan bir Herbaryum Müzesi kurulacaktır. Proje tamamlandığında süreç içerisinde yapılacak ağaçlandırma çalışmaları sayesinde, bölge önceki halinden çok daha fazla ağaca sahip olacaktır.

Proje henüz son halini almadan paylaşılan eski video kamuoyunda eksik bilgi sebebi ile karışıklığa sebep olmuştur. Bizler de uzun süredir alanında uzman bir ekip ile üzerinde çalıştığımız bu projeye son halinin verilmesi ile birlikte halkımızla paylaşmak ve yapıcı eleştirilerini almak adına planlarımızı yapmıştık. Öncelikle Girne Kent Merkezi’nde tüm halkımızın gelip ziyaret edebileceği, proje ile ilgili tüm detaylara, 3 boyutlu görüntülere ve sorularının cevaplarına ulaşabileceği bir ofis önümüzdeki günlerde açılışa hazırlanmaktadır. Bu ofisi ziyaret eden halkımız olumlu olumsuz her türlü görüşünü değerlendirilmek üzere bizlere iletebilecektir.

Ayrıca projemiz henüz son haline gelmediği için bugüne kadar açıklamadığımız detaylı çalışmalarımızı çok yakın bir süre içerisinde çözüm ortaklarımızla birlikte siz değerli halkımızla paylaşacağız.

Yayınlanan videonun projenin ilk hali olduğunu ve heykelin form değiştirdiğini bir kez daha dile getirmek isteriz. Proje ekibi olarak her zaman halkımızın yapıcı görüşlerine açık olduğumuzu ve değerlerimizi gözeterek ilerlediğimizi bilgilerinize getiririz.

Saygılarımızla,

ARUCAD Rektörlüğü

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28/04/2021 11:55