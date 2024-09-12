Akciğer ve bağırsak sorunları nedeniyle tedavi gören Asil Nadir, bir zamanların sayılı zenginlerindendi. 83 yaşındaki Asil Nadir zor günler geçiriyor.

Önce servetini sonra da sağlığını kaybeden milyarder iş insanı Asil Nadir, devlet hastanesinde tedavi görüyor.

Dünyanın önde gelen şirketlerinden Pollypeck’in başkanı ve sayılı zenginlerdendi... Zimmet suçundan İngiltere’de 10 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra servetini kaybeden iş insanı Asil Nadir Kıbrıs’ta zor günler geçiriyor.

Önce servetini sonra da sağlığını kaybeden milyarder iş insanı Asil Nadir, KKTC’deki devlet hastanesinde tedavi görüyor

Yeniçağ'dan Ümit Karadağ'ın haberine göre, 83 yaşındaki Nadir, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kontrol amaçlı müşahede altına alındı. Akciğer ve bağırsak sorunları nedeniyle tedavi gören Nadir'in durumu kritik değil ve iki gün sonra taburcu edildi.

ASİL NADİR KİMDİR?

Asil Nadir, 1 Mayıs 1941'de Kıbrıs Lefke'de doğmuş bir iş insanıdır. Ailesiyle birlikte İngiltere'ye taşındıktan sonra iş hayatına atılan Nadir, 1985 yılında Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi kurarak Türkiye’de büyük bir teknoloji markası yaratmıştır. Vestel, Manisa'da yerli üretim yaparak hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda tanınan bir marka haline gelmiştir.

VESTEL'İN YÜKSELİŞİ

1985 yılında Türkiye’ye yatırım yapmaya başlayan Asil Nadir, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi kurdu. Manisa'da faaliyet gösteren Vestel, yerli üretimleriyle hem Türkiye'de hem de dünyada tanınan bir marka haline geldi. 1994 yılında Zorlu Holding tarafından satın alındı ve bu süreçten itibaren beyaz eşya, tüketici elektroniği, dijital ürünler ve bilgi teknolojileri alanlarında geniş bir ürün yelpazesi sunmaya başlayarak ülkenin en büyük beyaz eşya şirketi haline geldi.

Nadir’in iş dünyasındaki başarıları ve büyümesiyle birlikte, yaşadığı mali kriz ve hukuki sorunlar da dikkat çekti.. 1990’larda Polly Peck International şirketindeki yasadışı işlemler nedeniyle İngiltere'de tutuklandı ve uzun süren bir yargılama sonucunda suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırıldı. Bu süreç, Nadir’in finansal çöküşü ve iflasıyla sonuçlandı.