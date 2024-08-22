Asil Nadir hastaneye kaldırıldı, durumu ciddiyetini koruyor!

Haber Kıbrıs-Özel

Ülkemizin tanınmış iş insanlarından Asil Nadir, bugün rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre Göğüs Hastalıkları Servisi’nde müşahede altına alınan Nadir, ağır solunum yetmezliği sorunu yaşıyor.

Destek üniteleri ile nefes alabilen Nadir’in durumunun ciddi olduğu akciğer enfeksiyonu yaşadığı öğrenildi.

Asil Nadir geçtiğimiz haftalarda da yine akciğer enfeksiyonu şikayeti ile hastaneye kaldırılmıştı.