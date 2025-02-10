Asil Nadir yarın Lefkoşa'da defnedilecek
Hayatını dün gece kaybeden iş insanı Asil Nadir, yarın defnedilecek.
YAYIN TARİHİ:
10/02/2025
Hayatını dün gece kaybeden iş insanı Asil Nadir, yarın defnedilecek.
Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında yaşamını yitiren Asil Nadir için yarın 11.00'de Lefkoşa'da Nadir Şirketler Grubu binası önünde (eski Kıbrıs Gazetesi binası) tören yapılacak.
Törenin ardından Asil Nadir’in naaşı, saat 12.00'de Suat Günsel Camii'de kılınacak öğle namazını müteakip, Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki aile mezarlığında toprağa verilecek.
YAYIN TARİHİ: