Asil Nadir, YDÜ Hastanesi’nde tedavi altına alındı

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12/12/2022

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Asil Nadir, YDÜ Hastanesi’nde tedavi altına alındı

İşinsanı Asil Nadir, bugün rahatsızlanmasından dolayı YDÜ Hastanesi’ne giderek tedavi altına alındı.

Haber Kıbrıs’a konuşan Yakın Doğu Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit Cemal Yenen, Asil Nadir’in, kalbinde çarpıntı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu kaydetti.

Yenen, Asil Nadir’in Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu’nun gözetimi altında normal odada tedavisinin sürdüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Cemal Yenen, Nadir’in kontrol amaçlı bir süre hastanede kalacağını ve tedavisinin ardından taburcu olacağını belirtti.

 

12/12/2022 20:27
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TAGS: Asil Nadir, YDÜ Hastanesi’nde tedavi altına alındı
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