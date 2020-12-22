''Aşılar Mutasyona Uğramış Virüse Karşı Etkili''

Koronavirüs mutasyonu hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

Dünya mutasyon geçiren koronavirüs haberleriyle çalkalanırken, Covid-19'a karşı tünelik ucundaki ışığın görülmesini sağlayan isimler arasında başı çeken Prof. Dr. Uğur Şahin, Alman Bild gazetesinin internet sitesine kritik açıklamalarda bulundu. DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan türüne ilişkin endişe edilecek bir durum olmadığını söyledi. Almanya Sağlık Bakanı Spahn da mevcut aşıların mutasyona uğramış yeni tür üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in üst yöneticisi olan Prof. Dr. Uğur Şahin, küresel çapta panik yaratan koronavirüs varyantına karşı geliştirdikleri aşının etkili olacağı konusunda emin olduğunu ifade etti.

Amerikan ilaç devi Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşıya Avrupa Birliği tarafından onay verilmesinden kısa bir süre sonra Bild TV'ye konuşan Prof. Dr. Şahin, BioNTech şirketinin mutasyonu ilerleyen günlerce inceleyeceğini fakat meseleye itidalli yaklaştığını ifade etti.

Henüz koronavirüs aşısı olmadığını fakat olmak istediğini ifade eden Uğur Şahin, "Çalışanlarının işlerine devam edebilmeleri için aşılanmalarının daha önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

DSÖ'DEN AÇIKLAMA: ENDİŞE EDECEK BİR DURUM YOK



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, İngiltere'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türüne ilişkin endişe edilecek bir durum olmadığını belirterek, bunun virüs evriminin normal bir parçası olduğunu açıkladı.



DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinden video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, Ryan ile birlikte DSÖ uzmanları gazetecilerin sorularını cevapladı.

Ryan, son birkaç ayda yeni tip koronavirüsün "birçok türünün" ortaya çıktığı bilgisini paylaşarak, "Bazıları başarılı oldu, bazıları ise kendilerini Kovid-19'un itici gücünün bir parçası olarak kabul ettiremedi." ifadesini kullandı.

Dünya genelinde insanların kendilerini ve başkalarını Kovid-19'dan nasıl koruyacaklarını artık bildiklerini aktaran Ryan, "Virüsün kendisi ve türleri için aynı kurallar geçerli. Bilmediklerimiz yerine ne yapabileceğimize ve bildiklerimize odaklanmalıyız. Bilim (şu an) bilmediğimiz soruların cevaplarına yanıt bulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"GERÇEĞİ OLDUĞU GİBİ ANLATMAK ÖNEMLİ"

İngiltere'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türüne ilişkin "büyük bir endişeye yer olmadığına" dikkati çeken Ryan, şöyle konuştu:

"Bir denge bulmak zorundayız. Şeffaf davranmak çok önemli. Halka gerçeği olduğu gibi anlatmak çok önemli. Ancak bunun virüs evriminin normal bir parçası olduğunu iyi anlatmak da önemli."

DSÖ bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan ise şimdiye kadar "yeni tip koronavirüste bir dizi değişiklikler ve mutasyonlar" görmelerine rağmen bunların hiçbirinin hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar ve devam eden aşı çalışmalarına olumsuz bir etkisinin saptanmadığını ifade etti.



"AŞILAR MUTASYONA UĞRAMIŞ VİRÜSE KARŞI ETKİLİ"

Almanya Sağlık Bakanı Spahn, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili şu açıklamayı yaptı:



"Mevcut aşılar, mutasyona uğramış yeni tür üzerinde de etkili Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Avrupa Birliği uzmanlarının mevcut koronavirüs aşılarının İngiltere'de tespit edilen koronavirüsün yeni mutasyonuna karşı etkili olacağına inandıklarını söyledi.

Spahn, ZDF'ye verdiği demeçte özellikle ABD ve İngiltere’de uygulanmaya başlanan Pfizer-BioNTech aşısına atıfta bulunarak, şimdiye kadar sahip olunan bilgilere göre, mutasyona uğramış yeni türün mevcut aşılar üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığını söyledi.

AFP’nin aktardığına göre, bir Almanya Sağlık Bakanlığı sözcüsü, AB uzmanları toplantısının Pazar günü yapıldığını ve toplantıda Berlin'deki Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) halk sağlığı temsilcilerinin de yer aldığını söyledi."

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22/12/2020 08:48