Aşıların geçerli olduğu ülkeler HES uygulamasında

"AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonu eklenirken, yeni güncelleme ile "aşı kartları" sayfasında yer alan kart bilgilerinde, "aşı adı" ve "geçerli olduğu ülkeler" başlıklı alanlara yer verildi.

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19/09/2021

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Aşıların geçerli olduğu ülkeler HES uygulamasında

Hayat Eve Sığar uygulamasına, koronavirüs aşılarının hangi ülkelerde geçerli olduğuna ilişkin yeni bir alan eklendi.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirdiği HES uygulamasında güncellemeye gidildi.

Uygulamaya bir süre önce "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonu eklenirken, yeni güncelleme ile "aşı kartları" sayfasında yer alan kart bilgilerinde, "aşı adı" ve "geçerli olduğu ülkeler" başlıklı alanlara yer verildi.

Böylelikle vatandaşlar, yurt dışı seyahatlerde karşılaşabilecekleri olası problemler karşısında, yaptırdıkları aşının geçerli olduğu ülkeler hakkında ülke otoriteleriyle bilgi paylaşımında bulunabilecek.

Riskli veya risksiz durumu görüntülenebilecek

HES'te ayrıca ana menü üzerine "Durumumu Görüntüle" isimli yeni bir alan da eklendi.

Böylelikle kişilerin HES kodunu görmesine ya da seçmesine gerek kalmadan direkt olarak riskli veya risksiz durumunu gösterir ekran açılacak.

19/09/2021 12:01
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TAGS: Aşı, HES, türkiye, ab, ülkeler, seyahat,
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