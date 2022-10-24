Asıltürk: Lefkoşa'nın kaderini değiştirecek projelerimiz de hazır

YDP’nin Lefkoşa Türk Belediyesi başkan adayı Suphi Asıltürk, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda “Lefkoşa Belediyesi için yaklaşık bir senedir, yapmış olduğumuz hazırlıklarımız neticesinde Lefkoşa'nın kaderini değiştirecek projelerimizde hazır” ifadelerine yer verdi.

Asıltürk, “Onun için Lefkoşa ya hizmet noktasında şuandaki kararım nettir” dedi.

İşte o paylaşım:

“Anayasa Mahkemesi beklenen kararı verdi.

18 Belediye ile seçimlere 25 Aralıkta giriyoruz.

Ülkemiz ve Milletimiz için hayırlı olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ederim.

Tabiki Ülkemizin Bekası için birlik ve beraberlik içinde hareket etmek doğru bir şeydir ve birlik olmak zorundayızda.

Partimin vermiş olduğu her türlü karara da saygılıyım. Ama Lefkoşa için daha iyi hizmet verebileceğimi düşünüyorum.

Lefkoşa Belediyesi için yaklaşık bir senedir, yapmış olduğumuz hazırlıklarımız neticesinde Lefkoşa'nın kaderini değiştirecek projelerimizde hazır.

Onun için Lefkoşa ya hizmet noktasında şuandaki kararım NET'tir.”

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24/10/2022 18:07