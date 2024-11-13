Asım Akansoy: ''Hükümet uzatmaları oynuyor''

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Asım Akansoy, hükümetin iç meselelerini muhalefete devretmeye çalıştığını iddia ederek hükümeti sert bir dille eleştirdi. Akansoy, "Demokrasi ve hukuk ayaklar altına alınmıştır" diyerek mevcut siyasi düzenin otoriterleşme tehlikesine dikkat çekti. Kıbrıs sorununda yaşanan başarısızlıkları ve toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerinin zarar gördüğünü vurgulayan Akansoy, hükümetin iç uzlaşı sağlama konusunda başarısız olduğunu ifade etti.

Akansoy, hükümetin tek amacının koltuklarını korumak olduğunu söyleyerek, "Ülkede büyük bir kriz var ve bunu çözebilecek meşru ve güçlü bir hükümete ihtiyaç var" dedi. Erken seçimin kaçınılmaz olduğunu belirten Akansoy, "Demokrasi ve hukukun üstünlüğünden taviz vermeyeceğiz" şeklinde konuşarak, çözümün demokratik ve hukuki bir düzenin benimsenmesinde olduğunu vurguladı.