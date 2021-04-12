Asım Akansoy’dan Cumhurbaşkanı Tatar’a tepki…

CTP Mağusa Milletvekili Asım Akansoy, Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada “CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın, AKEL'in ve DİSİ'nin görüşlerini savunduğu ve Rum-Yunan ikilisine alet olduğu” iddialarında bulunmasını sert bir dille eleştirerek, “Son yıllarda bu denli saygısız ve hadsiz bir açıklama yapılmadı” dedi.

Akansoy, cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamanın, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre toplantısı öncesi kendi siyasi çaresizliğini ve sıkışmışlığını gösterdiğini” belirtti ve bunu CTP Genel Başkanına saldırarak giderme derdine düştüğünü kaydetti.

Asım Akansoy, CTP’nin siyasi tezlerini sonuna kadar savunmaya devam edeceğini vurguladı.

Akansoy, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Cumhurbaşkanı Sayın Tatar, Cenevre toplantısı öncesi kendi siyasi çaresizliğini ve sıkışmışlığını CTP Genel Başkanına saldırarak giderme derdine düştü. Son yıllarda bu denli saygısız ve hadsiz bir açıklama yapılmadı bu ülkede.

CTP olarak, siyasi tezlerimizi sonuna kadar savunmaya ve ayrılıkçı siyasetinize karşı bu halka gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz.

Siyasi parti başkanlarını iş ola toplantıya çağıran, Meclisi bilgilendirmeyen Sayın Tatar'ın, maceracı, ayrılıkçı ve ilhakçı siyaseti, bizi kararlı barış yolundan asla alıkoymayacaktır.”

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12/04/2021 22:27