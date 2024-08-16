Asım Aras Astan Paris’te Şampiyon

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Asım Aras Astan, Paris’te düzenlenen Paris Bowl By Ten PRO Global Junior Tour 2024 turnuvasında, 2011 doğumlu sporcular arasında şampiyon oldu.

2012 doğumlu sporcumuz Asım Aras Astan, iki kategoride mücadele etti. Turnuvada 2011 doğumlular arasında şampiyon olan sporcumuz, ayrıca 2012 doğumlular arasında da üçüncü oldu.

10-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında Fransa’da Paris’te düzenlenen Ten PRO turnuvasına Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü'nden Asım Aras Astan, Said Zeki Avcı, Enra Çakartaş ve Gülay Meyra Avcı katıldı.