Asım Aras Astan Rafa Nadal Akademi’de Çifte Şampiyon

25 Kasım - 1 Aralık 2024 tarihleri arasında İspanya'nın Mallorca kentinde, dünyaca ünlü Rafa Nadal Akademi’de düzenlenen Ten-Pro Global Junior Tour turnuvasında, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Asım Aras Astan, iki büyük başarıya imza attı.

2012 doğumlu genç yetenek, hem 2011 yaş kategorisinde hem de kendi kategorisi olan 2012 yaş grubunda şampiyon olarak turnuvadan çifte zaferle ayrıldı.

Ayrıca, Asım Aras’ın başarısında büyük pay sahibi olan antrenörü Mustafa Ülker, turnuva sonunda Rafa Nadal Akademi tarafından “En İyi Antrenör” ödülüne layık görüldü.

Bu büyük başarı, hem Kıbrıs Türk sporunun uluslararası arenadaki gurur kaynağı oldu hem de genç yeteneklerin dünya çapında fark yaratabileceğini bir kez daha kanıtladı.



