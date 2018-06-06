Asım Vehbi ve GAÜ devam etmeyecek

Çetinkaya’nın 26 Haziran Salı günü yapılacak Olağan Genel Kurulu’nda başkan Asım Vehbi, aday olmama kararı aldı. Ayrıca Girne Amerikan Üniversitesi Yöneticiler Kurulu GAÜ- Çetinkaya çözüm ortaklığına devam etmeyecek

GAÜ Çetinkaya Spor Kulübü Başkanı Asım Vehbi, yeni dönemde yeniden başkan aday olmayacağını açıkladı.

Asım Vehbi, sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamada 26 Haziran Salı günü yapılacak GAÜ Çetinkaya Olağan Genel Kurulu’nda aday olmama kararı aldığın duyurdu.

Asım Vehbi şu açıklamayı yaptı:

“Girne Amerikan Üniversitesi Yöneticiler Kurulu da GAÜ Çetinkaya çözüm ortaklığına devam etmeme kararı almıştır.

15 Ağustos 2015’ten bugüne başta GAÜ Kurucu Rektörü Sn. Serhat Akpınar olmak üzere benimle yola çıkan tüm Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarıma, ama özellikle sonuna kadar yanımda olanlara, sevgili eşim, oğullarım ve aileme, hep destek olan tüm Çetinkayalılara, destek veren GAÜ Ailesine ve değerli arkadaşlarıma hem GAÜ Çetinkaya Kulübü adına hem de şahsım adına gönülden teşekkür eder, en dipte bulduğumuz bu büyük camiayı bıraktığımız noktadan daha da ileride görmek arzusuyla hepimize hayırlı olsun...