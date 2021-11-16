Aşiret düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin TL takıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Ertoşi Gevdan Aşireti'nin düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin liralık altın ve para takıldı.

Silopi ilçesinde Savaş Işık ve Mizgin Işık çiftinin düğün salonunda gerçekleşen düğüne Van, Hakkâri, Gaziantep, Adana, Mersin, İstanbul, Irak ve İran'dan gelen aşiret üyeleri katıldı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı yemekli düğünde 130 adet koyun kesilirken, 2 ton da pirinç kullanıldı. Aşiret lideri Mehmet Aslan ve davetlilerin 288 bin TL bahşiş verdiği düğünde geline 1 kilogram ağırlığında altın takı takıldı. Takılan altın ve paraların ise toplam 1 milyon 258 bin TL olduğu öğrenildi. (İHA)

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16/11/2021 15:45