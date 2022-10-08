“Aşırı dumandan dolayı görevlerine devam edemez duruma gelecekler”

Santral çalışanlarının aşırı dumandan dolayı görevlerine devam edemez duruma geleceği ifade edilerek yetkililerin bir an önce yangını söndürmesi istendi

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08/10/2022

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“Aşırı dumandan dolayı görevlerine devam edemez duruma gelecekler”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen),Teknecik Elektrik Santrali karşısında çöplük alanda dün çıkan yangının halen sönmemesi nedeniyle santral çalışanlarının aşırı derecede dumana maruz kaldıklarına işaret ederek, yetkilileri bir an önce yanan alanı söndürme çalışmalarına devam etmeye çağırdı.

Sendikadan yapılan açıklamada, yangın ve duman nedeniyle çalışma koşullarının “çok zorlaştığına” dikkat çekilerek, “aksi takdirde santral çalışanları  aşırı dumandan dolayı görevlerine devam edemez duruma gelecek ve santrali kapatma zorunluluğumuz ortaya çıkacaktır” denildi.

 

08/10/2022 11:22
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TAGS: yangın, elsen, teknecik
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