Aşırı rüzgardan 7 uçak etkilendi

Bahadır AYNA

Ülkemizi etkisi altına alan şiddetli rüzgar hayatın birçok noktasını etkiliyor. Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre Ercan Havalimanı’nda 7 uçak rüzgardan etkilendi.

Haber Kıbrıs’ın Sivil Havacılık Dairesi’nden elde ettiği bilgilere göre toplam 7 uçak aşırı rüzgardan etkilenirken Adana’dan Ercan’a gelmek için kalkış yapan TK 7116 sefer sayılı uçak geri dönmek durumunda kaldı.

Öte yandan İstanbul’dan Ercan’a gelmek için havalanan TK 976 sefer sayılı uçak ise Adana’ya iniş yaptı.

Gece ciddi yoğunluk bekleniyor…

Sivil Havacılık Dairesi’nden alınan bilgilere göre akşam saatlerinde Ercan Havalimanı’nda ciddi bir yoğunluk yaşanması söz konusu.

Saat 17.00 itibari ile rüzgarın şiddetini düşüreceği ifade edilirken hem sabah saatlerinde rötar yapan hem de akşam saatlerinde Ercan Havalimanı’na iniş yapması gereken uçaklar nedeniyle yoğun saatler yaşanacak.

Yoğunluk nedeniyle Ercan Havalimanı’nı kullanacak olan yolcuların daha erken saatlerde havalimanında olmaları yönünde çağrı yapıldı.

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10/11/2021 16:34