Aşırı sağcı İngiliz vekile içecekli protesto

Aşırı Sağcı İngiliz politikacı Tommy Robinson, Avrupa Parlamentosu seçimleri için yürüttüğü kampanya kapsamında gittiği kasabada, yüzüne içecek atan genci yumrukladı.

Aşırı sağcı İngiliz Savunma Birliği (EDL) kurucusu Tommy Robinson, iki gün içinde ikinci kez milkshake protestosuna uğradı. Robinson yüzüne içecek fırlatan genci yumrukladı.

GENCE YUMRUK ATTI

Kampanyasını anlattığı Danyal Mahmud, elindeki içeceği Robinson'un yüzüne fırlattı. Sinirlenen Robinson ise kendisine içecek atan genci yumrukladı. Kameraya yansıyan görüntülerde Robinson'un elinde mikrofonla bir gençle konuştuğu, daha sonra gencin elindeki içeceği Robinson'un yüzüne fırlattığı görülüyor. Sinirlenen Robinson ise genci yumruklamaya başlıyor. Videoyu çeken kişi ise Robinason'a faşist olduğu için bu hareketi hak ettiğini söylüyor. Asıl adı Stephen Yaxley-Lennon olan Robinson, daha sonra polis arabasında otururken görüntülendi.

SALDIRI SONRASINDA SARSILMIŞ

Danyal Mahmud, içeceğinin yanlışlıkla elinden kaydığını söyleyerek, "Sadece onu rahatsız etmek istedim. Milkshake elimden kaydı. Bu şekilde davranma niyetinde değildim. Ama o konuşmaya devam etti. Dürüst olmak gerekirse, sarsılmış ve şoka uğramış hissediyorum" dedi.

POLİS OLAYI ARAŞTIRIYOR

Bölge polisinden yapılan açıklamada, "Warrington'daki Bridge Street'te yaşanan bir olaydan sonra gerçekleştirilen saldırı iddiasının farkındayız. Koşulları araştırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

BENZER BİR PROTESTO YAŞANMIŞTI

Aşırı sağcı siyasetçi Çarşamba günü Bury kentindeki kampanya faaliyetleri sırasında da benzer bir protestoyla karşılaşmıştı.

SURİYELİ MÜLTECİ ÇOCUK HAKKINDAKİ YORUMU TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Robinson son olarak ırkçı saldırıya uğrayan Suriyeli bir mülteci çocuk tarafından dava edileceği haberleriyle gündeme gelmişti. Robinson'un, Huddersfield şehrinde öğrenim gördüğü Almondsbury Lisesi'nde İngiliz bir öğrencinin saldırısına uğrayan Jamal isimli çocuk hakkında Facebook'tan yaptığı paylaşımlar tepki çekmişti.

Daha önce de koku kırılan Jamal'ın boğazı sıkılmış ve üzerine su dökülmüştü. Olay İngiltere'de infial yaratırken, Robinson İngiliz bir öğrencinin Müslüman kız öğrenciler tarafından darp edildiğini, o sırada Jamal'ın da kızı tekmelediğini ve ısırdığını iddia etmişti.

Jamal ve avukatları aşırı sağcı siyasetçiye iftira davası açacaklarını duyurmuşlardı.