Aşırı sıcak gün sayısı ikiye katlandı

Aşırı sıcaklıkların eskiye kıyasla artık dünyanın daha çok bölgesinde görüldüğü de ortaya çıktı.

BBC’nin analizine göre sıcaklığın 50 derecenin üstünde olduğu toplam gün sayısı 1980’den beri her 10 yılda bir arttı. 1980 ve 2009 arasında yılda ortalama 14 gün sıcaklık 50 dereceden fazlaydı.

Bu sayı 2010-2019 yılları arasında 26 güne yükseldi. Aynı dönemde 45 derece ve üstü sıcaklıklar yıllık ortalamada iki hafta daha fazla görüldü.

Britanya’daki Oxford Üniversitesi’nin Çevresel Değişim Enstitüsü Direktörü Dr. Friederike Otto, bu artışın tamamen fosil yakıtlara bağlanabileceğini belirtti.

50 dereceli sıcaklıkların ağırlıklı olarak Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde görüldüğü bildirildi.

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14/09/2021 11:31