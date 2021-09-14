Aşırı sıcak gün sayısı ikiye katlandı
İnsan faaliyetleri ve küresel ısınma nedeniyle gezegenimiz gitgide yaşanmaz hale getiriyor. Yeni bir çalışma, 50 derece ve üzerindeki aşı sıcak gün sayısının 1980'lerden bu yana iki katına çıktığını ortaya koydu. Bilim insanları söz konusu sürede Kuzey Kutbu ve Ortadoğu çevresinde yıkımın çok ciddi boyutlarda olduğunu vurguladı. Çalışmada acil olarak harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu.
14/09/2021
Aşırı sıcaklıkların eskiye kıyasla artık dünyanın daha çok bölgesinde görüldüğü de ortaya çıktı.
BBC’nin analizine göre sıcaklığın 50 derecenin üstünde olduğu toplam gün sayısı 1980’den beri her 10 yılda bir arttı. 1980 ve 2009 arasında yılda ortalama 14 gün sıcaklık 50 dereceden fazlaydı.
Bu sayı 2010-2019 yılları arasında 26 güne yükseldi. Aynı dönemde 45 derece ve üstü sıcaklıklar yıllık ortalamada iki hafta daha fazla görüldü.
Britanya’daki Oxford Üniversitesi’nin Çevresel Değişim Enstitüsü Direktörü Dr. Friederike Otto, bu artışın tamamen fosil yakıtlara bağlanabileceğini belirtti.
50 dereceli sıcaklıkların ağırlıklı olarak Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde görüldüğü bildirildi.