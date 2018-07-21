Aşırı sıcaklar kalp krizini tetikliyor

Sıcak hava en çok kalbimizi yoruyor. ABD Michigan'da 45 hastanede 30 bin hasta üzerinde yapılan araştırmalar da bu gerçeği doğruluyor. Araştırma sonucuna göre; 25 dereceden sonraki her 5 derecelik artışlarda, kalp krizi riski yüzde 5 oranında artış gösteriyor. Ayrıca yazın sıcak havalarda özellikle 35-40 derece olan dalgalı seyirli (gün içerisindeki gece gündüz arasında aşırı sıcaklık farkları) sıcak günlerde diğer günlere göre kalp krizi riski 2 kat daha fazla oluyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Dağdelen, kalbimizi sıcaklardan korumak için dikkat etmemiz gerekenleri anlattı. İşte o uyarılar:

Aşırı kafein ve soda tüketmeyin

Kafeinli içecekler veya alkol sıvı yerine geçmedikleri gibi, vücuttan sıvı kaybını artırarak dehidratasyonu hızlandırıyorlar. Ayrıca sodanın içinde bulunan sodyum (tuz) da vücutta daha fazla sıvı tutulmasına yol açarak tansiyon yükselmesine neden olabiliyor.

Midenizi fazla doldurmayın bol su için

Sık ve aralıklı yemeyi alışkanlık haline getirin. Aksi halde kan akımı mide ve bağırsaklara yöneliyor. Kalbe giden kan miktarı azalınca da kalp damar hastalığı sorunu oluşabiliyor. Vücudunuzdaki sıvı kaybını önlemek için de bol sıvı gıda, taze meyve, salata, çorba, komposto veya yoğurt tüketin. Günde 1.5 litreden fazla su içmeyi asla ihmal etmeyin. Ancak kalp veya böbrek yetersizliği sorununuz varsa, sıvı kısıtlaması gerektiği için tüketmeniz gereken su miktarını mutlaka hekiminize danışın.

Bu belirtiler varsa bir hekime danışın

Aşağıda yer alan yakınmalar kalp damar hastalıklarının habercisi olabiliyor! Bu yakınmalardan bir veya birden fazlasının olması durumunda kişi hemen serin bir ortama çekilmeli, sıvı takviyesi yapmalı. 5-10 dakika içinde rahatlama olmazsa zaman kaybetmeden profesyonel yardım alınmalı. İşte hastalık habercisi olabilecek o belirtiler:

– Baş ağrısı, baş dönmesi.

– Kalpte çarpıntı.

– Nefes darlığı, nefes yetmeme hissi, göğüste baskı hissi veya ağrı,

– Soğuk terleme ve nemli deri, aşırı halsizleşme, bulantı-kusma, aşırı koyu idrar.

– Enfeksiyon olmadan gelişen ateş, aşırı sıcak ve kuru deri, şuur bulanıklığı atakları, anlamsız davranış bozukluğu, hızlı ve kesik soluma, hızlı ve zayıf nabız atışları.

Bu saatlere dikkat

Özellikle güneş ışınlarının yeryüzüne dik geldiği 10.00- 16.00 saatleri arasında serin ortamlarda bulunmaya çalışın. Ortamdaki ısının 24-25 derece arasında olması en ideal ısı seviyesidir.