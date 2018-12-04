HABER KIBRIS

Aşırı yağış nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı

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04/12/2018
HK

Aşırı yağış nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı

Dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı.

Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor.

Girne - Değirmenlik Anayolu göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmektedir.

Ayrıca, Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştır.

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TAGS: haber, kıbrıs, yağmur, sel
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