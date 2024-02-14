Aşırı yağışlar Bostancı’da etkili oldu

Aşırı yağışlar bu kez Bostancı’da etkili oldu. Ekipler taşan dereye müdahalede bulunarak, kontrollü bir şekilde akışını sağladı.  

ads ads ads ads
14/02/2024

ads
Aşırı yağışlar Bostancı’da etkili oldu

Aşırı yağışlar bu kez Bostancı’da etkili oldu. Ekipler taşan dereye müdahalede bulunarak, kontrollü bir şekilde akışını sağladı.  

Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, derenin seviyesinin düştüğünü kaydederek, “İtfaiye, belediye, sivil savunma bölgede her an vatandaşa yardıma hazır” dedi.

Orakçıoğlu Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, aşırı yağışlar nedeniyle güneyden gelen Bostancı deresinin taştığını ifade ederek, müdahalede bulunup, önündeki engelleri kaldırdıklarını ve derenin kontrollü bir şekilde akışını sağladıklarını belirtti.

Bölgede şu anda yağış olmadığını kaydeden Orakçıoğlu, derenin seviyesinin düştüğünü dile getirerek, “Yağışlar devam etmezse 3-4 saate durur” dedi.

Zarar-ziyan konusunda şu ana kadar kendisine bir şikayet gelmediğini söyleyen Orakçıoğlu, zarar tespit edilmesi durumunda gerekenin yapılacağını vurguladı.

-“İtfaiye, belediye, sivil savunma bölgede her an vatandaşa yardıma hazır”

“İtfaiye, belediye, sivil savunma bölgede her an vatandaşa yardıma hazır” diyen Savaş Orakçıoğlu, arazide olduğunu ve şu anda sıkıntı olmadığını kaydetti.

Haber: Afet İlban - TAK

14/02/2024 09:28
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: yağmur, bostancı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.