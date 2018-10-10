Aşırı yağışlar güney Mesarya'da taşkınlara yol açtı

Aşırı yağışlar Güney Mesarya'sa taşkınlara yol açtı. Su taşkınları sonucu, Erdemli köyüne giden yolun yanı sıra Dilekkaya- Kırıkkale köyleri arasındaki yol ile İnönü - Vadili köyleri arasındaki yollar su altında kaldı.

İnönü-Vadili arasında yolda mahsur kalan iki araç belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sivil Savunma ekiplerinn Erdemli'de halka yardımcı olduğu bildirildi.

Mağusa suya gömüldü

Mağusa’da dün akşamüzeri yarım saat yağan şiddetli yağmur hayatı felç etti. Şiddetli yağmur nedeniyle bazı yerlerde su yüksekliği bir metreyi aştı. Birçok ev ve işyerini yağmur suyu basarken araçlar yollarda kaldı. Okul servisinde mahsur kalan ilkokul öğrencilerini itfaiye ekibi kurtardı.

Bir kişi sele kapıldı iddiası

Kırıkkale köyünde bir kişinin sele kapıldığının görüldüğü iddiası ekipleri seferber etti. Polis ve sivil savunma ekipleri bölgede arama yaptı. Ekipler aramalarda herhangi bir cesede rastlamadı