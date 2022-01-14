Aşısız bakıcı kişi 7 gün izole olacak!

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni kararları açıkladı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından 12 Ocak Çarşamba günü alınan yeni kararlar, bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

“AŞISIZ BAKICI KİŞİ, 10 GÜN DEĞİL 7 GÜN İZOLE OLACAK”

Komite ayrıca, “Covid-19 Pozitif Hastaların Evde İzolasyonu” bölümündeki uygulamalarda bazı değişiklikler yaptı.

Buna göre, Covid-19 pozitif kişinin, çocuk veya bakıma muhtaç olması nedeniyle, karantinaya bakıcı kişiyle birlikte girmiş olması durumunda, pozitif kişinin testinin negatife dönmesi halinde aşılı bakıcı kişinin testi negatif ise maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak günlük hayatına devam edecek. Aşısız bakıcı kişinin testi negatif olsa dahi 7 gün süre ile izole olacak. Bakıcı kişi aşılı ise 5’inci gün, aşısız ise 7’nci gün antijen testini yaptıracaktır. Bu kişiler belirtilen sürelerden önce semptom göstermeleri halinde daha erken PCR testi yaptıracak.

Eski kararlarda, aşısız bakıcı kişi, refakatçilik ettiği kişinin testinin negatife dönmesi halinde, 10 günlük bir izolasyon süresi geçirmesi gerekiyordu.

Bu habere tepkiniz:



14/01/2022 16:11