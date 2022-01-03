Aşısız çift aynı gün hayatını kaybetti! Geriye dört çocukları kaldı

Koronavirüs salgını, yeni ortaya çıkan Omicron varyantı ve hâlâ dünyanın birçok yerinde baskın varyant olmaya devam eden Delta'nın da etkisiyle hepimizin kâbusu olmayı sürdürüyor. Süper bulaşıcı varyant Omicron şu ana kadar ağır hastalık yapmamasıyla umutları yeşertirken aşı ile korunmayan kişiler hastalığı ağır geçirmeye ve hayatını kaybetmeyeyse devam ediyor.

ABD’nin California eyaletinde yaşayan ve dört çocukları olan Alvaro ve Sylvia Fernandez çiftli de dünyadaki yüz binlerce insan gibi Koronavirüs’e yakalandı. Ancak hastaneye kaldırılan ve tedavi gören çift virüse yenik düştü. Sadece birkaç saat farkla hayatlarını kaybeden çiftin ardında ise gözü yaşlı dört çocukları kaldı.

44 yaşındaki Alvaro Fernandez, aşı hakkındaki şüpheleri yüzünden aşı yaptırmadan önce daha fazla araştırma yapmayı istiyordu. Eşi Sylvia Fernandez de tıpkı kendisi gibi aşı yaptırmamıştı. İkisi de bir süre önce koronavirüse yakalandıklarını öğrendiler.

Alvaro Fernandez'in kız kardeşi "Beklemek ve biraz daha araştırma yapmak istemişti. Google'dan aşıyla ilgili makaleleri okuyordu. Haberlerde gördüğü her şeye inanmak istemiyordu." diyerek kardeşinin neden aşısız olduğunu açıkladı.

15 yaşında lisede tanışan ve o günlerden beri birlikte olan Alvaro ve Sylvia Fernandez 25 yıllık evliydi ve 17 yaşındaki ikizleri de dahil olmak üzere tam 4 çocukları vardı.

Diyabet hastalığı olan ve bu sebepten koronavirüs için risk grubunda yer alan Alvaro Fernandez ve kendisi gibi aşılanmamış olan eşi Sylvia, semptomları ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı ve hastanede aynı gün içinde, birbirlerinden sadece birkaç saat farkla hayatını kaybetti.

Çiftin geride kalan dört çocuğu için bir yardım hesabı açıldı ve hesapta şimdiye kadar 15 bin Dolar toplandı.

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03/01/2022 12:31