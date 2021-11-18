Aşısız hastalar entübe durumda…

Haber Kıbrıs-Özel

KKTC’de son günlerde vaka sayıları 300 bandına kadar yükseldi. Artan vakalar nedeniyle Acil Durum Hastanesi’ne Covid-19 kaynaklı yatışlarda ciddi bir artış yaşanıyor. Bu durum aynı oranda Acil Durum Hastanesi’nin yoğun bakım bölümünde de yaşanıyor. Uzmanlar, vatandaşları her fırsatta aşı olmaları yönünde uyarırken, başka hastalığı olmayan aşısız Covid-19 hastaları yoğun bakım servisinin yarısını doldurdu.

Yüzde yüz artış…

Haber Kıbrıs’ın derlediği bilgilere Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısı son 1 haftada yüzde yüz artarak 16’ya yükseldi. Elde edilen bilgilere göre yoğun bakımda yatan hastaların 8’inin aşısı yok aşısız hastaların ise 5’i entübe durumda.

En genç hasta 21 yaşında…

Yoğun bakım servisinde yatan en genç hasta 21 yaşında en yaşlı hasta ise 87.

8 kadın hastanın ile 8 erkek hastanın yattığı yoğun bakım servisinde en eski hasta 3 Kasım tarihinde yatırılmış.

“Aşı tek çare”

Uzmanlar Covid-19 salgının her gün bir mutasyonun çıktığına dikkat çekerek vatandaşların korunmak için tek çarelerinin aşı olduğuna dikkat çekiyor.

2 bin 175 hastanın tedavisi devam ediyor…

KKTC’de şuan aktif olarak 2 bin 175 Covid-19 hastası var. Öte yandan ülkemizde salgının ilk başladığı günden bugüne 93 kişi yaşamını yitirdi.

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18/11/2021 19:45