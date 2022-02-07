Aşısız yaşlılar ölümle burun buruna

Ülkede son bir haftada yaşanan ölümlerin neredeyse dörtte üçü aşısız kişilerden oluşuyor. Dün ve ondan önceki gün Covid-19’dan dolayı yaşamını yitiren 4 kişiden 3’ünün aşısız olduğu ifade ediliyor. Özellikle yaşlı kesimin bu şekilde aşısız bir şekilde olması ve ilk olarak aşılanması gerekenler listesinde olmasına rağmen bu zamana kadar aşılanmaması bir çok sağlık çalışanı ve doktor tarafından kabul edilemez bulunuyor. Bilindiği gibi 2 Sinovaclı kişiler de Sağlık Bakanlığı Üst Kurulu tarafından aşısız olarak kabul ediliyor. Yaşlıların bir çoğunun 2 Sİnovac’ta kalması nedeniyle bağışıklığın düştüğü ve bu nedenle ölümlerin son dönemde artış gösterdiği kaydediliyor. Bir çok vatandaşın üçüncü-dördüncü doz aşılarını yapmış olmasına rağmen yaşlıların 2 Sinovac’ta kalmasının ciddi bir sorun olduğunu ifade eden doktorlar, ailelerin ve yaşlı bakım evlerindeki görevlilerin bu noktada üzerlerine düşeni yaparak yaşlıların aşılarının kontrol ederek gereğinin yapılması gerektiğini söyledi.

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07/02/2022 10:36