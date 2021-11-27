Aşısızlar ve çift doz aşılılar kapalı alanlara giremeyecek!
27/11/2021
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ülkede artan Covid-19 vakalarının önüne geçebilmek için yeni karalar aldı.
Alınan kararlar kapsamında en az çift doz aşı yaptırmamış (Johnson için tek doz) kişilerin kapalı alanlara girmeleri yasakladı.
Aşı yapmamış ya da çift doz aşı yaptırmış kişiler sadece süper market, devlet daireleri, perakende satış mağazaları, açık alan takım sporları ve bankalara son 72 saatlik negatif Covid-19 testi ile giriş yapabilecek.
6 Aralık 2021 tarihinden itibaren, Pfizer/Biontech, Astrezeneca/Oxford ve Moderna aşısını yaptıran ve ikinci dozlarının üzerinden 6 ay geçen kişiler aşısız sayılacak ve AdaPass’ları iptal edilecek.
Johson and Johsın aşısı yaptıran ve üzerinden üç ay geçen kişiler ile Sinovac aşısı yapan ve üzerinden üç ay geçen kişilerin de aşısız sayılacağı ve Adapass’larının iptal edileceği ifade edildi.
Aşısız kişilerin girişi yasaklanan alanlar şöyle sıralandı:
Casino
Bar / Club
Kapalı fitness salonları
Stadyumlar
Kapalı alan takım sporları
Boks / Güreş anternmanları
Toplu dans / Tören
Yüzme havuzları
Otel
Gece kulübü
Konser/Tiyatro
Düğün (Yemekli, Kokteylli)
Restoran, meyhane, pastane, cafe kapalı alanları
Kahvehane/Kıraathanelerin kapalı alanları
Sinema
Genel Kurul toplantıları
Kongreler/Mitingler
Gençlik kampları
Bet ofisleri
AVM
İnternet kafe
Berber/Kuaför/Güzellik Salonu
İbaethaneler
Ofisler
Sergiler
Öte yandan aşısız kişilerin son 72 saat içerisinde negatif Koronavirüs test sonucu ile girebileceği alanlar ise şöyle açıklandı:
Süpermarket/Market
Devlet Daireleri
Perakende satış mağazaları
Bankalar
Açık alan takım sporları