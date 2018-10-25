Asistanı Ara Güler’in en büyük hayalini açıkladı

Kafe Akademi´de her Çarşamba günü düzenlenen “Akademi Beyoğlu Kültür ve Sanat Sohbetleri”nin misafiri Ara Güler’in yıllarca asistanlığını yapan Fatih Aslan’dı. Güler’in 25 fotoğrafının yer aldığı bir sergiyle gerçekleşen sohbetlerde konuşan Aslan, Ara Güler’in çocukluğundan itibaren yaşadığı Beyoğlu’ndaki binasının Fotoğraf Müzesi olmasını çok istediğini açıklayarak, “Ara Güler kendi binasının müze olmasını çok istiyordu fakat ömrü yetmedi. 4 yaşından beri o binadaydı. Gençliği, delikanlılığı orada geçmişti. O binada bir ruh vardı, Ara Güler’in kokusu, dokusu her şey vardı orada” dedi.

ARA GÜLER’İN DERS GİBİ HİKAYESİ

Konuşmacılardan birisi de fotoğrafçı Aramis Kalay’dı. Ara Güler’in kendisine anlattığı anılarından birisini katılımcılarla paylaşan Aramis Kalay, “Ara Güler, ‘Bir gün ben kahvehanede fotoğraf çekeceğim, önce içeri girerim masanın üzerine makineleri bırakırım. Ardından sohbet etmeye başlarım. Bir çay söylerim, onlara da söylerim gerekirse. Sonra masanın üzerindeki makineleri merak etmeye başlarlar. Veririm makinelerimi onlara. Neyin nasıl olduğunu biraz anlatırım. Sonra onlar beni unutmaya başlayınca onları çekmeye başlarım’ diyordu” diye konuştu.