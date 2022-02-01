Aşıya alternatif hap geliyor!

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01/02/2022

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Aşıya alternatif hap geliyor!

Bilim insanları koronavirüs aşılarının neredeyse iki katı kadar mRNA bulunduran bir hap geliştirdi. Hap sayesinde iğne fobisi olanlar da artık aşı olabilecek.

2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs pandemisi ile hayatımız kökünden değişti.

Virüs ile mücadele kapsamında aşılar elimizdeki en güçlü silah olmaya devam ederken bilim dünyasından aşıya alternatif geldi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, ABD'li bilim insanları koronavirüs aşısını hap olarak sunmanın bir yolunu keşfetti.

01/02/2022 18:20
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TAGS: Aşıya alternatif hap geliyor!, haberkibris,
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